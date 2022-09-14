В Эстонии по одному проживают 207 765 человек

Более пятидесяти процентов живущих по одному – женщины. Средний возраст живущих по одному составляет 60 лет, на 18 лет выше среднего возраста в стране, который составляет 42 года. Медианный возраст – 63 и 42 года соответственно.

В среднем живущему по одному мужчине 51 год, а женщине 67 лет. По одному чаще живут пожилые люди, каждый второй среди людей пенсионного возраста. Это значит, что в Эстонии по одной живут более 82 000 женщин пенсионного возраста (почти столько же людей живет в Пярнуском уезде), половина из них – овдовевшие.