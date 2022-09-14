Число погибших в боях на границе Армении и Азербайджана превысило 150 человек

Что говорят в Армении

В Ереване отрицают заявление минобороны Азербайджана об обстреле армянской стороной азербайджанских позиций. «Это дезинформация и служит информационной основой для новой военной агрессии против суверенной территории Армении», – заявил пресс-секретарь минобороны Армении Арам Торосян.

разруха Фото: Reuters

В среду министерство обороны Армении заявило, что «противник возобновил наступление с применением артиллерии, минометов, крупнокалиберного огнестрельного оружия в направлениях Джермук и Верин Шоржа» на границе.

«Несмотря на четкую реакцию международного сообщества на ситуацию, фактически военно-политическое руководство Азербайджана продолжает акты агрессии против суверенной территории Армении, направленные против как военной, так и гражданской инфраструктуры», – сказано в официальном заявлении ведомства.

В интервью агентству Рейтер замминистра иностранных дел Армении Паруйр Ованнисян заявил, что есть риск перерастания нынешних столкновений в полномасштабную войну.

«Вы знаете насколько хрупкой является ситуация в нашем регионе. И сейчас наблюдается эскалация», – сказал замминистра.

Как сообщает агентство Франс пресс, люди в Ереване требуют от своего правительства активных действий.

«Мы должны сражаться за наши земли, за нашу родину и за нашу страну. Победа будет за нами, если не сегодня, то завтра. Мы несгибаемы», – цитирует агентство одного из родственников погибшего солдата.

пашинян Фото: Reuters

Эксперты при этом говорят, что власти Армении сейчас ослаблены.