Решение принято: латвийские учителя выйдут на бессрочную забастовку

Она заявила, что забастовка состоится, потому что не были достигнуты разумные компромиссы. Профсоюз считает, что предложение правительства направлено на разделение педагогов без предложения решений для всех групп педагогов.

Ванага заявила, что ЛПРОН будет следить за дальнейшим развитием событий и не исключает возможности созыва еще одного внеочередного заседания совета, чтобы рассмотреть свои дальнейшие действия.

«Мы не можем принять предложение МОН, которое распространяется только на часть работников образования. Конечно, фискальное предложение тоже заманчиво, однако в этой ситуации есть несколько моментов риска, в том числе возможный хаос, который может возникнуть, если педагоги дошкольного образования решат идти работать в начальные школы или же работники профобразования и образования по интересам предпочтут работу в общеобразовательных учреждениях», – сказала Ванага.

Она добавила, что оценены не все риски в предложении МОН, так как их слишком много.

«Для нас важна солидарность и общая позиция. На данный момент выдвинуты требования по определенным вопросам, и недопустимо, чтобы профсоюз вдруг переключался на другие вопросы», – сказала Ванага.