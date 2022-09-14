На чемпионате мира, проходящем в Сербии, наша спортсменка – борец вольного стиля Эпп Мяэ завоевала бронзовую медаль.
Эпп Мяэ завоевала на чемпионате мира бронзовую медаль
Эпп Мяэ завоевала на чемпионате мира бронзовую медаль
В «бронзовой» схватке она победила канадскую спортсменку Жюстину Риней ди Стасио (2:1). Это седьмая медаль эстонки, завоеванная на титульных соревнованиях.
Чемпионкой мира стала турчанка Ясмин Адар, которая в финале уверенно одолела египтянку Самар Амер Ибрагим Хамзу (6:0).
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