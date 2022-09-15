Поставлена точка? РУСАДА завершило расследование дела Камилы Валиевой

«Расследование завершено. В настоящее время отдел по обработке результатов в соответствии с установленными правилами и процедурами готовит необходимые документы для организации слушаний», — сказала генеральный директор агентства Вероника Логинова

Валиева выиграла золото Олимпиады в командном турнире, однако после его завершения стало известно, что в ее допинг-пробе, сданной в конце декабря 2021 года на чемпионате России, был обнаружен триметазидин.

РУСАДА автоматически отстранило спортсменку от соревнований, но на следующий день дисциплинарный комитет агентства отменил это решение.

МОК, Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и Международный союз конькобежцев (ISU) оспорили допуск Валиевой к личному турниру Олимпиады, но выездная панель Спортивного арбитражного суда (CAS) позволила 15-летней россиянке выступить. Валиева провалила произвольную программу и стала четвертой.