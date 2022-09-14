Борцы принесли Эстонии много славы и чести благодаря победам на титульных соревнованиях. Ярче всех в этом ряду сияет Эпп Мяэ, которая завоевала свою седьмую титульную медаль на чемпионате мира в Сербии.
Эпп Мяэ стала рекордсменкой среди борцов по количеству завоеванных медалей
Теперь в ее копилке семь медалей титульных соревнований. У нее полная коллекция, полученная на чемпионатах Европы: бронзовая, серебряная и золотая медали. На чемпионатах мира она завоевала одну серебряную и три бронзовые медали.
Начиная со вчерашнего дня, ни одна из эстонских спортсменок, занимающихся борьбой, не завоевала больше медалей в титульных состязаниях.
В копилке трофеев Хейки Наби также семь медалей (олимпийское серебро, два титула чемпиона мира, серебро чемпионата мира, две бронзы чемпионата мира, бронза чемпионата Европы). Семь медалей на титульных соревнованиях также завоевал Аго Нео (олимпийские серебро и бронза, два серебра чемпионата Европы и три бронзы чемпионата Европы).
Возможно, что уже в апреле будущего года, когда в Хорватии пройдет следующий чемпионат Европы, Эпп Мяэ станет рекордсменкой среди борцов по количеству медалей.