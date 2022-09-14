Эпп Мяэ стала рекордсменкой среди борцов по количеству завоеванных медалей

Теперь в ее копилке семь медалей титульных соревнований. У нее полная коллекция, полученная на чемпионатах Европы: бронзовая, серебряная и золотая медали. На чемпионатах мира она завоевала одну серебряную и три бронзовые медали.

Начиная со вчерашнего дня, ни одна из эстонских спортсменок, занимающихся борьбой, не завоевала больше медалей в титульных состязаниях.

В копилке трофеев Хейки Наби также семь медалей (олимпийское серебро, два титула чемпиона мира, серебро чемпионата мира, две бронзы чемпионата мира, бронза чемпионата Европы). Семь медалей на титульных соревнованиях также завоевал Аго Нео (олимпийские серебро и бронза, два серебра чемпионата Европы и три бронзы чемпионата Европы).