Суд вынес решение по апелляции Ивана Куляка. Его дисквалифицировали за символ Z

«Хотя годичная санкция остается в силе, апелляционный суд Фонда этики гимнастики постановил, что она не должна зависеть от мер, запрещающих всем российским спортсменам участвовать в соревнованиях FIG», — сказано в сообщении портала.

Ранее Федерация спортивной гимнастики России подала апелляцию на дисквалификацию Куляка в Фонд гимнастической этики. Гимнаста наказали после того, как он вышел на церемонию награждения с буквой Z на форме на этапе Кубка мира в Дохе. Помимо дисквалификации, спортсмена обязали выплатить денежный штраф в размере 500 швейцарских франков, а также двух тысяч франков в качестве судебных издержек.