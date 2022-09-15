Чт, 15.09.2022
Погода
Гороскоп
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

Суд вынес решение по апелляции Ивана Куляка. Его дисквалифицировали за символ Z

rus.postimees.ee
Суд вынес решение по апелляции Ивана Куляка. Его дисквалифицировали за символ Z
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Иван Куляк.
Иван Куляк. Фото: Yegor Aleyev

Апелляция российского спортсмена Ивана Куляка, вышедшего на награждение с литерой Z на форме, против годичного запрета на участие в международных соревнованиях была частично удовлетворена и теперь будет рассматриваться одновременно с отстранением российских спортсменов от участия в соревнованиях Международной федерации гимнастики (FIG), сообщает портал Inside The Games.

Дисквалификация Куляка продлится до 16 мая 2023 года, пишет news.ru

«Хотя годичная санкция остается в силе, апелляционный суд Фонда этики гимнастики постановил, что она не должна зависеть от мер, запрещающих всем российским спортсменам участвовать в соревнованиях FIG», — сказано в сообщении портала.

Ранее Федерация спортивной гимнастики России подала апелляцию на дисквалификацию Куляка в Фонд гимнастической этики. Гимнаста наказали после того, как он вышел на церемонию награждения с буквой Z на форме на этапе Кубка мира в Дохе. Помимо дисквалификации, спортсмена обязали выплатить денежный штраф в размере 500 швейцарских франков, а также двух тысяч франков в качестве судебных издержек.

Ключевые слова
Наверх