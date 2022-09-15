Исследование: четверть населения Эстонии не может позволить себе откладывать деньги

Руководитель розничного банкинга эстонского филиала банка Citadele Марина Хакиайнен пояснила, что фонд спокойствия или финансовый буфер на случай непредвиденных расходов – это то, о чем должен подумать каждый, особенно в преддверии непростых времен: «Если случится так, что вы вдруг потеряете свой доход или возникнут какие-то дополнительные неучтенные расходы, фонд спокойствия обеспечит некоторую стабильность. Как правило, рекомендуется, чтобы фонд спокойствия был достаточно большим, чтобы покрыть все ваши расходы в течение как минимум трех месяцев. Чем больше этот буфер, тем спокойнее вы будете себя ощущать».

Согласно недавнему опросу банка Citadele, 26% жителей Эстонии имеют резерв на срок не менее трех месяцев. «К сожалению, почти такое же количество, 25% процентов, ответили, что у них вообще нет фонда спокойствия, поскольку они не могут позволить себе откладывать деньги, сказала Хакиайнен. «В целом, однако, даже при небольшом доходе можно что-то накопить, и каждый должен хотя бы стремиться к этому. Даже если вы откладываете по 10 евро. Привычку откладывать деньги нужно практиковать, а начинать можно с небольших сумм», – отметила она.

20% жителей Эстонии ответили, что их фонд спокойствия составляет 1–2 месячных зарплаты, 11% людей отложили сумму, равную 3–4 месячным заработкам, 6% имеют сумму, которой хватит на 5–6 месяцев, а 9% имеют буфер более, чем на 6 месяцев. 4% заявили, что способны откладывать деньги, но не делают этого по разным причинам.