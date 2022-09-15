К скандалу вокруг квартир Сирет Котка привела любовная драма

Газета Eesti Ekspress написала вчера, что весной специальная комиссия Рийгикогу по борьбе с коррупцией получила сообщение, что Котка владеет в Таллинне несколькими квартирами, но, несмотря на это, снимает жилье на деньги налогоплательщиков. В декларации об экономических интересах, поданной 31 мая этого года, Котка сообщила о трех квартирах, но сейчас в регистре на ее имя числится лишь одна, которая расположена на улице Вилмси. Известно, что и эта квартира продается. «Я действительно приобрела в Таллинне квартиры, но жить в них было опасно», - написала Котка в социальных сетях.