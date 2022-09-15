Мэр города Дергачи, пригорода Харькова, Вячеслав Задонерко опубликовал видео своей встречи с матерью после освобождения села Казачье от российской оккупации, сообщает The Guardian.
Видео ⟩ Украинский солдат в отвоеванном родном селе: «Мама, я знал, что вернусь за тобой»
Украинский солдат в отвоеванном родном селе: «Мама, я знал, что вернусь за тобой»
– Вячеслав, сыночек мой родненький, я так ждала, я знала что ты вернешься. Мой цветок расцвел, я думала он завянет, а он подрос и расцвел!
– Мама, я знал, что я вернусь за тобой.
– Сыночек я собрала и сохранила все твои вещи. Мне только сказали, что у входа все заминировано.
– Мама, ты хорошо выглядишь как всегда, я так скучал.
– Ребята, я борща наварила, сейчас вас всех накормлю!
В ходе контрнаступления, начавшегося 6 сентября, Украинские войска освободили 8000 квадратных километров в северо-восточной части Харькова, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
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