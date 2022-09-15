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Видео ⟩ Украинский солдат в отвоеванном родном селе: «Мама, я знал, что вернусь за тобой»

Рахель Каарэ Йуудас
, Журналист
Украинский солдат в отвоеванном родном селе: «Мама, я знал, что вернусь за тобой»
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Вячеслав Задоренко (слева).
Вячеслав Задоренко (слева). Фото: Вячеслав Задоренко

Мэр города Дергачи, пригорода Харькова, Вячеслав Задонерко опубликовал видео своей встречи с матерью после освобождения села Казачье от российской оккупации, сообщает The Guardian.

– Вячеслав, сыночек мой родненький, я так ждала, я знала что ты вернешься. Мой цветок расцвел, я думала он завянет, а он подрос и расцвел!

– Мама, я знал, что я вернусь за тобой.

– Сыночек я собрала и сохранила все твои вещи. Мне только сказали, что у входа все заминировано.

– Мама, ты хорошо выглядишь как всегда, я так скучал.

– Ребята, я борща наварила, сейчас вас всех накормлю!

В ходе контрнаступления, начавшегося 6 сентября, Украинские войска освободили 8000 квадратных километров в северо-восточной части Харькова, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

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