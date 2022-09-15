Видео ⟩ Украинский солдат в отвоеванном родном селе: «Мама, я знал, что вернусь за тобой»

– Вячеслав, сыночек мой родненький, я так ждала, я знала что ты вернешься. Мой цветок расцвел, я думала он завянет, а он подрос и расцвел!

– Мама, я знал, что я вернусь за тобой.

– Сыночек я собрала и сохранила все твои вещи. Мне только сказали, что у входа все заминировано.

– Мама, ты хорошо выглядишь как всегда, я так скучал.

– Ребята, я борща наварила, сейчас вас всех накормлю!