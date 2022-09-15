На Евробаскете-2022 определились все полуфиналисты турнира. И если вылет Греции с Яннисом Адетокунбо от Германии стал мини-сенсацией, то поражение действующих чемпионов словенцев от Польши — настоящий шок, пишет sport-express.
Дончич взял на себя вину за поражение сборной Словении в 1/4 финала
Лука Дончич и компания провалили первую половину матча, уступая «-19», но выдали потрясающую третью четверть (24:6). На заключительную десятиминутку у обоих коллективов осталось не так много сил, но в решающий момент лидеры Словении мазали (Дончич и вовсе получил пятый фол), а капитан Польши Матеуш Понитка забил решающий трехочковый при счете 84:80 с идеальной хладнокровностью.
Позже Дончич прокомментировал поражение от Польги (87:90) в матче 1/4 финала чемпионата Европы.
«Возможно, я не был готов на сто процентов, мне сделали укол, но не в этом дело. Я играл ужасно. Я подвел свою команду. Я подвел всю страну, которая нас поддерживала. Это моя вина. Я проанализирую этот матч и стану лучше», — цитирует Eurohoops Дончича.
В этой встрече он набрал 14 очков и в конце игры получил пятый фол. Сборная Словении является действующим победителем Евробаскета.