Дончич взял на себя вину за поражение сборной Словении в 1/4 финала

Лука Дончич и компания провалили первую половину матча, уступая «-19», но выдали потрясающую третью четверть (24:6). На заключительную десятиминутку у обоих коллективов осталось не так много сил, но в решающий момент лидеры Словении мазали (Дончич и вовсе получил пятый фол), а капитан Польши Матеуш Понитка забил решающий трехочковый при счете 84:80 с идеальной хладнокровностью.

Позже Дончич прокомментировал поражение от Польги (87:90) в матче 1/4 финала чемпионата Европы.

«Возможно, я не был готов на сто процентов, мне сделали укол, но не в этом дело. Я играл ужасно. Я подвел свою команду. Я подвел всю страну, которая нас поддерживала. Это моя вина. Я проанализирую этот матч и стану лучше», — цитирует Eurohoops Дончича.