Чт, 15.09.2022
Погода
Гороскоп
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

Фигурист Малинин впервые в истории выполнил четверной аксель на турнирах

rus.postimees.ee
Фигурист Малинин впервые в истории выполнил четверной аксель на турнирах
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Илья Малинин.
Илья Малинин. Фото: JUAN MEDINA

Американский фигурист Илья Малинин впервые в истории чисто выполнил четверной аксель, сообщает news.ru. Это произошло на турнире US International Classic в Лейк-Плэсиде, штат Нью-Йорк. Ранее чисто выполнить этот элемент на официальных соревнованиях не удавалось никому. 

Малинин исполнил аксель в произвольной программе. В результате он занял первое место, набрав по итогам короткой и произвольной программ 257,28 балла.

Аксель представляет собой наиболее сложный, а потому «дорогой» прыжок у мужчин по системе оценок Международного союза конькобежцев (ISU). Его базовая оценка составляет 12,5 балла.

Илье Малинину 17 лет. Он родился в США в семье русских фигуристов из Узбекистана. Является чемпионом мира среди юниоров 2022 года, где установил новый мировой рекорд в произвольной программе и по сумме двух программ — 276,11 балла.

Ключевые слова
Наверх