Фигурист Малинин впервые в истории выполнил четверной аксель на турнирах

Малинин исполнил аксель в произвольной программе. В результате он занял первое место, набрав по итогам короткой и произвольной программ 257,28 балла.

Аксель представляет собой наиболее сложный, а потому «дорогой» прыжок у мужчин по системе оценок Международного союза конькобежцев (ISU). Его базовая оценка составляет 12,5 балла.