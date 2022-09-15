Американский фигурист Илья Малинин впервые в истории чисто выполнил четверной аксель, сообщает news.ru. Это произошло на турнире US International Classic в Лейк-Плэсиде, штат Нью-Йорк. Ранее чисто выполнить этот элемент на официальных соревнованиях не удавалось никому.
Фигурист Малинин впервые в истории выполнил четверной аксель на турнирах
Фигурист Малинин впервые в истории выполнил четверной аксель на турнирах
Малинин исполнил аксель в произвольной программе. В результате он занял первое место, набрав по итогам короткой и произвольной программ 257,28 балла.
Аксель представляет собой наиболее сложный, а потому «дорогой» прыжок у мужчин по системе оценок Международного союза конькобежцев (ISU). Его базовая оценка составляет 12,5 балла.
Илье Малинину 17 лет. Он родился в США в семье русских фигуристов из Узбекистана. Является чемпионом мира среди юниоров 2022 года, где установил новый мировой рекорд в произвольной программе и по сумме двух программ — 276,11 балла.
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