Рийгикогу одобрил универсальную услугу электроэнергии

В соответствии с поправками к закону, с октября 2022-го по 30 апреля 2026 года Eesti Energia обязана продавать электроэнергию бытовым потребителям Эстонии и всем перепродающим электроэнергию предприятиям, в качестве универсальной услуги.

Все частные потребители и квартирные товарищества могут добровольно присоединиться к универсальной услуге, а присоединение происходит так же, как и выбор пакета электроэнергии.

В законопроекте не указывается цена универсальной услуги, но устанавливаются принципы ценообразования. Согласно плану, стоимость универсальной услуги будет сообщена еще в сентябре, когда после согласования с продавцами электроэнергии Департамент конкуренции определит цену.