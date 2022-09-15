В четверг Рийгикогу принял в окончательном чтении законопроект о внесении изменений в Закон о рынке электроэнергии и Закон о конкуренции, которые устанавливают универсальную услугу электроэнергии.
Рийгикогу одобрил универсальную услугу электроэнергии
В соответствии с поправками к закону, с октября 2022-го по 30 апреля 2026 года Eesti Energia обязана продавать электроэнергию бытовым потребителям Эстонии и всем перепродающим электроэнергию предприятиям, в качестве универсальной услуги.
Все частные потребители и квартирные товарищества могут добровольно присоединиться к универсальной услуге, а присоединение происходит так же, как и выбор пакета электроэнергии.
В законопроекте не указывается цена универсальной услуги, но устанавливаются принципы ценообразования. Согласно плану, стоимость универсальной услуги будет сообщена еще в сентябре, когда после согласования с продавцами электроэнергии Департамент конкуренции определит цену.
Продавец электроэнергии, который оказывает универсальную услугу, до конца года будет обязан, а после этого все еще имеет право, заключить договор на оказание универсальной услуги с потребителем даже без его запроса, если действующий договор на электроэнергию у этого потребителя предусматривает цену выше, чем цена универсальной услуги. В этом случае он уведомляет потребителя о перезаключении договора за семь дней. Потребитель вправе отклонить такое предложение.