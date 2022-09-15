«Государственные деятели ведут нас к катастрофе». Герой России выступил против разжигателей войны

В марте украинские СМИ перепечатывали интервью Гарнаева, которое он дал в России по событиям в Украине и их возможным последствиям. Тогда заслуженный летчик-испытатель отказался от всех должностей из-за отсутствия понимания, «как дальше можно выполнять хоть какие-то обязанности в условиях широкомасштабной "операции"». Герой России тогда предлагал себя в качестве переговорщика от РФ для подготовки обмена военнопленных.

«Для меня невыносимо видеть наших ребят [летчиков РФ в украинском плену], в том числе, которых я знаю лично, видеть, как они сильно страдают. Это невыносимо для меня… И я хотел бы получить санкцию властей на эту работу. И только с получения санкции властей я готов развернуть гуманитарную и гуманную миссию. С этой целью я выбрал с той стороны своего друга, Героя Украины №1 Александра Васильевича Галуненко, и уже получил от него ответ, что Галуненко Александр Васильевич прячется в подвале своего дома между Гостомелем и Бучей. Мы с ним очень дружны. Александр Васильевич – заслуженный летчик-испытатель СССР. Александр Васильевич Галуненко – Герой Украины номер один. Наберите в любом поисковике его имя, и вы узнаете, что это за человек (советский летчик-испытатель, бывший руководитель Авиационного научно-технического комплекса имени Антонова – прим. ред.). Он первым поднял и испытал самолет Ан-225 "Мрия" – тот самолет, который на его глазах разбомбили…», – говорил Гарнаев в марте.