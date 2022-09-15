Знаменитый российский летчик-испытатель выступил с публичным призывом привлечь к уголовной ответственности тех официальных лиц в России, кто призывает к убийствам и применению ядерного оружия. Соответствующее заявление Александр Гарнаев подал в ФСБ.
«Государственные деятели ведут нас к катастрофе». Герой России выступил против разжигателей войны
Герой России опубликовал в Facebook текст своего заявления, адресованного директору ФСБ, о преступной деятельности целого ряда чиновников и депутатов РФ. Александр Гарнаев уверен, что публичные призывы к развязыванию агрессивных войн, в том числе с применением ядерного оружия, несут «прямую угрозу государственной безопасности и конституционному строю РФ, жизни и здоровью граждан России».
Среди упоминаемых Гарнаевым лиц оказался экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, который неоднократно угрожал уничтожить ядерным оружием США и Великобританию.
«Рогозин выступал с ярыми националистическими, экстремистскими призывами, разжигавшими межнациональную рознь по национальным и расовым признакам. Это задокументировано на видео огромное количество раз, он оскорблял целые группы не только сопредельных, но и российских народностей», – пишет Герой России.
Пишет Гарнаев и о внуке сталинского министра иностранных дел Молотова Вячеславе Никонове. Этот депутат Госдумы на многомиллионную аудиторию заявлял в телеэфирах о территориальных претензиях к Казахстану. Другой депутат Госдумы, Михаил Делягин, допускал применение ядерного оружия к Азербайджану. Депутат Алексей Журавлев призывал к убийствам над иностранными журналистами, а его коллега Евгений Федоров «заявил о возможности применения ядерного оружия на территории Украины».
Александр Гарнаев напоминает, что международное право и договоры о ядерном оружии допускают ответное воздействие со стороны членов «ядерного клуба» из Совета Безопасности ООН на любое государство-агрессор, которое не только применит, но и будет угрожать применением ядерного оружия.
«Таким образом, вышеописанные государственные деятели, грубо нарушая Конституцию РФ, Уголовный Кодекс РФ, Устав ООН – ведут нас к катастрофе: безнаказанно сеют межнациональную вражду (и между российскими народами внутри России, и по отношению к сопредельным нациям и народностям), угрожают применением ядерного оружия – тем самым снижая юридический порог возможного начала 3-й мировой войны, – делает вывод летчик-испытатель в своем заявлении о преступлениях. – Требую немедленного принятия надлежащих мер для решительного пресечения вышеописанной противозаконной публичной деятельности в СМИ, привлечения виновных к уголовной ответственности. Честь имею».
Вместе с текстом обращения Герой России опубликовал видеоролик, в котором он рассказывает о том, как его вызывали сотрудники ФСБ на беседы после его критических высказываний на фоне войны, развязанной Путиным в Украине.
В марте украинские СМИ перепечатывали интервью Гарнаева, которое он дал в России по событиям в Украине и их возможным последствиям. Тогда заслуженный летчик-испытатель отказался от всех должностей из-за отсутствия понимания, «как дальше можно выполнять хоть какие-то обязанности в условиях широкомасштабной "операции"». Герой России тогда предлагал себя в качестве переговорщика от РФ для подготовки обмена военнопленных.
«Для меня невыносимо видеть наших ребят [летчиков РФ в украинском плену], в том числе, которых я знаю лично, видеть, как они сильно страдают. Это невыносимо для меня… И я хотел бы получить санкцию властей на эту работу. И только с получения санкции властей я готов развернуть гуманитарную и гуманную миссию. С этой целью я выбрал с той стороны своего друга, Героя Украины №1 Александра Васильевича Галуненко, и уже получил от него ответ, что Галуненко Александр Васильевич прячется в подвале своего дома между Гостомелем и Бучей. Мы с ним очень дружны. Александр Васильевич – заслуженный летчик-испытатель СССР. Александр Васильевич Галуненко – Герой Украины номер один. Наберите в любом поисковике его имя, и вы узнаете, что это за человек (советский летчик-испытатель, бывший руководитель Авиационного научно-технического комплекса имени Антонова – прим. ред.). Он первым поднял и испытал самолет Ан-225 "Мрия" – тот самолет, который на его глазах разбомбили…», – говорил Гарнаев в марте.
В комментариях к посту Героя России звучат слова благодарности и предостережения о последствиях за публичное осуждение действий разжигателей войны.
«Когда весь твой жизненный и профессиональный опыт совершенно очевидно указывает на смертельную угрозу от твоих же госвластителей, нависшую над твоей семьей и твоими детьми, – то уже не испугать ни "иноагентом", ни уголовкой», – отвечает Гарнаев в комментариях.
Справка: Александр Юрьевич Гарнаев. Родился 1 сентября 1960 года в городе Жуковском Московской области, в семье Героя Советского Союза, заслуженного летчика-испытателя СССР Юрия Александровича Гарнаева. Отец погиб в 1967 году при выполнении государственного задания во Франции.
В 1981 году с золотой медалью окончил Армавирское высшее военное авиационное Краснознаменное училище летчиков, служил офицером на летных должностях в 234-м гвардейском истребительном авиационном полку (Кубинка) до воинского звания капитан. В 1985 году поступил в Школу летчиков-испытателей Минавиапрома СССР, после выпуска из которой с июня 1987 года работал летчиком-испытателем в ОКБ имени А.И. Микояна.
За период работы в ОКБ Микояна проводил летные испытания опытных самолетов «МиГ-29М», «МиГ-29К», «МиГ-31Б/-31Д», на самолетах «МиГ-23», «МиГ-25», «МиГ-27», «МиГ-29», «МиГ-31» испытывал опытные ракеты и различные системы авиационного вооружения. Провел большой цикл испытаний опытного противоспутникового авиационного комплекса («изделие 07»), успешно завершенный проведением в июле 1991 года зачетных боевых работ по орбитальным объектам в целях нейтрализации американской Стратегической оборонной инициативы.
В 90-е выполнял сравнительные совместные полеты по международным программам военно-технического сотрудничества, в том числе на иностранных боевых самолетах на зарубежных авиабазах в США, Франции, арабских и африканских странах, Юго-восточной Азии. Участвовал в многочисленных показах одиночного и группового пилотажа на самолетах «МиГ-29», «Су-27» и «Су-30» на авиасалонах и авиашоу в России, странах СНГ, Европы, Азии, США.
Выполнял сверхдальние перелеты на «Су-30» в группе под руководством Героя России, заслуженного летчика-испытатель СССР А.Н. Квочура продолжительностью более 10-11 часов, с неоднократными дозаправками в воздухе днем и ночью, в том числе над океаном. Руководил отрядом летчиков-испытателей №1 в составе Летно-испытательного центра ЛИИ. Проводил инструкторскую работу по подготовке летно-испытательных кадров, а также на самолетах «Су-27», «Су-30», «МиГ-29» в авиационных частях ВВС и ПВО. С 2008 года – частный пилот бизнес-авиации.
В 2021 – 2022 – председатель правления Клуба героев, создателей и испытателей авиационной и космической техники города Жуковского. Сложил с себя полномочия после нападения ВС РФ на Украину 24 февраля 2022 года. Герой Российской Федерации (1998). Заслуженный летчик-испытатель Российской Федерации (2002). Автор трех книг. Отец шестерых детей.