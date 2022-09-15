Алар Карис: крайне важно быстро выполнить принятые в Мадриде решения

«Эстонии важно, чтобы подразделения НАТО были готовы защитить Эстонию с первого момента возможного военного конфликта. Это означает, в том числе, что для этого должны быть запланированы конкретные подразделения», – сказал Карис, сообщила в четверг BNS пресс-служба канцелярии президента.

По словам главы эстонского государства, вторжение России в Украину показывает, что НАТО по-прежнему имеет решающее значение для европейской безопасности. «Я уверен, что Москву сдержит только военное превосходство Запада, – сказал Карис на встрече. – То, что российские войска не добились своих целей на Украине, не означает, что российская военная угроза исчезла, и поэтому мы не должны терять бдительности».

Президент Карис сказал адмиралу Бауэру, что Эстония всегда очень активно поддерживала НАТО. «НАТО остается краеугольным камнем военной обороны Эстонии», – сказал Карис, и поблагодарил союзников за их быструю реакцию на обострившуюся в феврале ситуацию с безопасностью.

Карис рассказал о действиях Эстонии по укреплению военной обороны. «Мы хорошо понимаем, что также должны приложить больше усилий. Правительство выделило дополнительные средства для быстрого развития новых военных возможностей. Наша цель — создать основу для дивизии, которая позволила бы союзным силам действовать слаженно вместе с эстонскими Сил обороны», – сказал он.

Касаясь расширения альянса, президент Карис выразил надежду, что Финляндия и Швеция как можно скорее станут полноправными членами НАТО. «Это значительно расширит возможности альянса, а также укрепляет региональное оборонное сотрудничество. Важно относиться к региону Балтийского моря как к единому в военном отношении пространству», — сказал глава эстонского государства.