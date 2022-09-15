Мнение ⟩ Завуч Таллиннской Реальной школы: учителя ждут, что школьное образование станет государственным приоритетом

Совершенно непонятно, как люди, взявшие на себя ответственность руководить страной и имеющие статистический обзор происходящего, допустили глубокий кризис сферы образования. По данным сайта Haridussilm, в 2018/2019 учебном году в школе работало 904 учителя со средним образованием, в 2019/2020 – 946 учителей со средним образованием и в 2020/2021 уже 1035 учителей со средним образованием. По-прежнему ведут уроки 14 учителей, имеющие образование только 9 классов. Эти данные говорят сами за себя.

Посыл представителей ассоциаций учителей, собравшихся 12-го сентября в Таллиннской Реальной школе, ясен: для появления поколения молодых учителей необходим быстрый рост заработной платы учителей и понятная схема карьерного продвижения.

У меня есть замечательная коллега, учитель математики, которая соответствует квалификации и проработала учителем 49 лет. Ее ученики добиваются высоких результатов на экзаменах, предметных соревнованиях и олимпиадах, она пять лет преподавала в университете. Ее зарплата при полной ставке составляет 1100 евро чистыми. Начавший работу в школе осенью 2022-го года преподаватель получает точно такую же зарплату.

Такая система, когда даже пятидесятилетний опыт работы не дает разницы в зарплате, и привела к создавшейся ситуации, когда растет нежелание становиться учителем, так как для окончившего магистратуру человека такая зарплата является унизительной, рабочая неделя составляет 50-60 часов, а тауже отсутствует возможность карьерного роста.