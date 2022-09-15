Системный вклад в развитие детей Эстонии не является приоритетом ни одной из фракций Рийгикогу. Учителя Эстонии могут утверждать это, основываясь на двадцатилетнем опыте, пишет завуч Таллиннской Реальной школы, учитель и классный руководитель Мадис Сомелар.
Мнение ⟩ Завуч Таллиннской Реальной школы: учителя ждут, что школьное образование станет государственным приоритетом
Недофинансирование сферы образования привело нас к тому, что во многих школах реально не выполняется государственная учебная программа: из-за нехватки учителей отменяются уроки, или работу на уроке организуют люди, у которых попросту отсутствуют необходимые знания и умения. Кризис усугубляется, и ситуация становится еще более катастрофичной. Пожилые учителя выходят на заслуженную пенсию, а в университетах этой профессии учатся единицы.
Сегодня мы решаем две проблемы. Во-первых, ассоциации учителей пытаются бороться за то, чтобы уже работающие профессионалы оставались в школе. Для этого необходим серьезный и быстрый рост минимальной заработной платы учителей. В противном случае мы потеряем людей, которые предпочтут со своей высокой квалификацией (магистр) уйти в другой сектор. Союз работников образования Эстонии предъявил на Тоомпеа требование о минимальной ставке зарплаты учителя в 2000 евро.
На данный момент брутто-зарплата учителей составляет 1412 евро (нетто-зарплата примерно 1100 евро), при этом нужно работать 50-60 часов в неделю. Таким образом, реальная часовая зарплата отучившегося пять лет в университете учителя физики или химии составляет 5-6 евро. Общественность вводят в заблуждение, называя среднюю заработную плату учителей, но не говоря, что к учителям относятся, как к фабричным работникам времен промышленной революции XIX века, работавшим практически круглые сутки.
Вторая проблема, которую пытаются решить ассоциации учителей, связана с острой нехваткой молодого поколения в рядах преподавателей. Лето 2022-го года еще раз показало, что в университете был аншлаг студентов-учителей дошкольного и начального образования. А вот на учителей, несущих ответственность за системное развитие ученика с 5-го по 12-й класс, обучаются реально единицы.
Совершенно непонятно, как люди, взявшие на себя ответственность руководить страной и имеющие статистический обзор происходящего, допустили глубокий кризис сферы образования. По данным сайта Haridussilm, в 2018/2019 учебном году в школе работало 904 учителя со средним образованием, в 2019/2020 – 946 учителей со средним образованием и в 2020/2021 уже 1035 учителей со средним образованием. По-прежнему ведут уроки 14 учителей, имеющие образование только 9 классов. Эти данные говорят сами за себя.
Посыл представителей ассоциаций учителей, собравшихся 12-го сентября в Таллиннской Реальной школе, ясен: для появления поколения молодых учителей необходим быстрый рост заработной платы учителей и понятная схема карьерного продвижения.
У меня есть замечательная коллега, учитель математики, которая соответствует квалификации и проработала учителем 49 лет. Ее ученики добиваются высоких результатов на экзаменах, предметных соревнованиях и олимпиадах, она пять лет преподавала в университете. Ее зарплата при полной ставке составляет 1100 евро чистыми. Начавший работу в школе осенью 2022-го года преподаватель получает точно такую же зарплату.
Такая система, когда даже пятидесятилетний опыт работы не дает разницы в зарплате, и привела к создавшейся ситуации, когда растет нежелание становиться учителем, так как для окончившего магистратуру человека такая зарплата является унизительной, рабочая неделя составляет 50-60 часов, а тауже отсутствует возможность карьерного роста.
В лучшем случае, попадешь в школу, где большинство родителей являются образованными, а директор в курсе учительской работы. От спасателей, полицейских и врачей учителя отличаются тем, что, чем лучше они работают, тем меньше зарабатывают. Учителя работают не по графику, и скрытое рабочее время не оплачивается.
Еще осенью 2020-го года в комиссии Рийгикогу по культуре прошло подробное обсуждение ситуации с новым поколением учителей, и была понятна необходимость увеличения престижа данной профессии. Все слабые места и возможные решения данных проблем были зафиксированы. Однако повышение зарплаты учителей на тот момент было похоже на выполнение маникюра на руке, которая поражена гангреной.
12-го сентября представители ассоциаций учителей встретились с членами правительства Эстонии и членами комиссии Рийгикогу по культуре, чтобы совместно найти решение проблемы, связанной с новым поколением учителей, вернее, с его отсутствием. В ходе многочасового обсуждения пришли к выводу, что ситуацию могло бы смягчить значительное повышение минимальной заработной платы учителей, а также ее дифференциация.
Это предполагает увеличение фонда заработной платы учителей, как минимум, на 132 миллиона евро. Теперь все зависит от политического желания правительства Эстонии и коалиционных фракций: решим проблему с новым поколением учителей или продолжим делать маникюр на пораженной гангреной руке.