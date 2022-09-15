Банк: желающих забрать деньги из второй пенсионной ступени становится все меньше

Второй период подряд сокращается количество людей, снимающих деньги из обязательной накопительной пенсии до достижения пенсионного возраста.

В начале сентября выплату из пенсионных фондов получили 13 784 человека, подавших заявление на снятие денег из II ступени до достижения пенсионного возраста с декабря прошлого года по март этого года. Это более, чем на треть меньше, чем в мае этого года — предыдущем месяце выплаты пенсионных средств, когда из пенсионной ступени деньги сняли 22 839 человек.

«На мой взгляд, одна из основных причин, почему снижается количество людей, выходящих из II ступени, заключается в том, что при выходе они теряют те 4 процента, которые государство вносит в пенсионный фонд II ступени человека, – сказал руководитель по развитию бизнеса в SEB Varahaldus Пеэтер Шамардин, комментируя уменьшение количество изымающих деньги из второй ступени.

«С одной стороны, в будущем у выходящих из второй ступени увеличится государственная пенсия по старости, потому что социальный налог, уплачиваемый за них сейчас, в большей степени поступает нынешним пенсионерам в виде государственной пенсии по старости, вследствие чего уходящий из второй ступени человек получает обещание более высокой государственной пенсии по старости. С другой стороны, когда 4 процента от зарплаты перечисляются на пенсионный счет человека во II ступени, то это не просто обещание, а реальные деньги, которые можно завещать, например, или снять, как в пенсионном возрасте, так и раньше», – сказал он.

На странице Пенсионного центра указано, что в следующий период выплат, то есть в январе 2023 года, для чего заявление нужно было подать не позднее конца июля этого года, планируют перестать копить во II ступени до достижения пенсионного возраста и снять деньги также примерно на треть меньше людей, чем сейчас, в сентябре, – то есть 8915 человек.