Менеджер Усика: Фьюри боится Александра и бежит от него

«Что будет, если Джошуа побьет Фьюри? Они с Усиком пойдут на третий поединок, который отодвинет шанс стать абсолютным чемпионом мира. Я думаю, Фьюри боится Усика и бежит от него. Он видит опасность в Александре», – приводит слова Климаса The Ring.