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Менеджер Усика: Фьюри боится Александра и бежит от него

rus.postimees.ee
Менеджер Усика: Фьюри боится Александра и бежит от него
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Александр Усик.
Александр Усик. Фото: ANDREW COULDRIDGE

Эгис Климас, менеджер украинского боксера Александра Усика, являющегося чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA Super, WBO, IBO и IBF, прокомментировал решение Тайсона Фьюри провести бой не с его клиентом, а с Энтони Джошуа, сообщает «Чемпионат».

«Что будет, если Джошуа побьет Фьюри? Они с Усиком пойдут на третий поединок, который отодвинет шанс стать абсолютным чемпионом мира. Я думаю, Фьюри боится Усика и бежит от него. Он видит опасность в Александре», – приводит слова Климаса The Ring.

Климас также сообщил, что свой следующий бой Усик проведет с победителем боя Деонтей Уайлдер – Роберт Хелениус.

Бой Энтони Джошуа с Тайсоном Фьюри может состояться в декабре этого года. Представители бойцов ведут переговоры. 

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