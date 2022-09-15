Полиция ждет прибавки к зарплате: обеспечить безопасность других может тот, кто сам чувствует себя уверенно

Публикуем полное обращение председателя правления профсоюза полицейских Хелены Коммусаар.

Есть профессии, которые требуют очень хороших юридических знаний. Есть профессии, где нужно иметь безупречное прошлое. Есть профессии, где нужно уметь разрешать конфликты словами. Есть профессии, требующие хорошей физической подготовки, а есть профессии, которые ежедневно испытывают твой умственные способности. Есть профессии, где приходится терпеть оскорбления и ругань, но всегда сохранять хладнокровие.

Есть профессии, где жизненно важные решения нужно принимать за считанные секунды, а есть профессии, где нужно быть готовым применить оружие. Есть профессии, которые подвергают тебя отвратительным ситуациям; когда имеешь дело с мертвым телом или убираешь рвоту и фекалии. Есть профессии, где нужно уметь оказать первую помощь, чтобы спасти жизнь, а есть профессии, где видишь горе и слезы. Есть только одна профессия, которая включает в себя все это – ежедневная работа полицейского, работающего на улице.

Сегодняшняя зарплата полицейского не соответствует содержанию и требованиям его работы. Человек, который знает и умеет делать все вышеперечисленное, всегда имеет другие варианты на рынке труда. Многие работодатели хотели бы иметь в своей команде такого умного и классного человека, и готовы платить за это достойную зарплату.