Хелен Коммусаар, председатель правления профсоюза полицейских, публично обратилась к правительству: «Есть по крайней мере одна вещь, которую в случае с полицейскими бояться не стоит: что они объявят забастовку. Это для полицейских запрещено. Но если бы бастующий полицейский мог выйти на улицу с плакатом, там был бы написан один простой вопрос: каких полицейских вы хотите?»
Полиция ждет прибавки к зарплате: обеспечить безопасность других может тот, кто сам чувствует себя уверенно
Публикуем полное обращение председателя правления профсоюза полицейских Хелены Коммусаар.
Есть профессии, которые требуют очень хороших юридических знаний. Есть профессии, где нужно иметь безупречное прошлое. Есть профессии, где нужно уметь разрешать конфликты словами. Есть профессии, требующие хорошей физической подготовки, а есть профессии, которые ежедневно испытывают твой умственные способности. Есть профессии, где приходится терпеть оскорбления и ругань, но всегда сохранять хладнокровие.
Есть профессии, где жизненно важные решения нужно принимать за считанные секунды, а есть профессии, где нужно быть готовым применить оружие. Есть профессии, которые подвергают тебя отвратительным ситуациям; когда имеешь дело с мертвым телом или убираешь рвоту и фекалии. Есть профессии, где нужно уметь оказать первую помощь, чтобы спасти жизнь, а есть профессии, где видишь горе и слезы. Есть только одна профессия, которая включает в себя все это – ежедневная работа полицейского, работающего на улице.
Сегодняшняя зарплата полицейского не соответствует содержанию и требованиям его работы. Человек, который знает и умеет делать все вышеперечисленное, всегда имеет другие варианты на рынке труда. Многие работодатели хотели бы иметь в своей команде такого умного и классного человека, и готовы платить за это достойную зарплату.
PPA могла бы конкурировать на рынке труда, если бы зарплата начинающего полицейского составляла 1,2 от средней по Эстонии. Не меньше, потому что работа слишком ответственная и сложная – такой способный человек всегда может применить себя где-то в другом месте. Годами не разорвать порочный круг: больше полицейских увольняется, чем приходит новых, а нагрузка тех, кто остается – увеличивается.
Сегодня в PPA уже примерно на 1500 человек меньше, чем в 2010 году, когда мы начали работать как новое учреждение. Нельзя сказать, что государство за это время существенно сократило задачи полиции. Наоборот, в дополнение к нашим повседневным основным задачам мы достигли ситуации, когда государство смотрит на нас в каждом кризисе – мы являемся основными донорами в решении кризисов.
Перегруженная эстонская полиция не жизнеспособна. Было бы очень опасной иллюзией думать, что число полицейских можно уменьшить еще больше и что это можно растянуть на много лет. Сотрудник полиции, готовый реагировать 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, должен, приступая к работе, быть максимально отдохнувшим и свободным от других забот, чтобы сосредоточиться на помощи другим.
Переутомленный полицейский – не отдохнувший полицейский, а тем более те более 400 полицейских, ради дополнительного заработка работающих еще и на другой работе. Учитывая, насколько ответственна работа полицейского, может прозвучать абсурдным, что ему приходится совмещать несколько работ, в результате чего он устает и у него становится слабое здоровье. Это так же абсурдно, как ситуация, когда полицейский не может позволить себе кредит на жилье. Но это истории из реальной жизни.
Надо понимать, что разовыми финансовыми вливаниями и сокращениями за счет внутренних ресурсов огонь не потушить, а для обеспечения достойной зарплаты должен существовать постоянный источник финансирования. Достойная заработная плата не только обеспечила бы полицейским экономическую безопасность, но и показала, насколько Эстония ценит полицейских, на которых возложены такие большие надежды.
Полицейские сейчас внимательно следят за новостями о государственном бюджете и зарплатах, с одной стороны, с надеждой, а с другой, с тревогой. От решений и выборов правительства они ждут ответов на вопросы, которые у них в душе и сердце. Оплачивается ли труд по-прежнему по своему содержанию, сложности и опасности, или рычаги государства двигаются по своей воле, независимо от законов природы?
84 процента жителей Эстонии доверяют полиции, потому что знают, что могут на нас положиться; но может ли полицейский быть уверенным в своем государстве? Министры обещают более высокую зарплату и утверждают, что ценят вклад полицейских в обеспечение безопасности общества и решение кризисов, но действия выглядят эффективнее слов. Именно этих действий и ждет полиция.
Есть по крайней мере одна вещь, которую в случае с полицейскими бояться не стоит: что они объявят забастовку. Это для полицейских запрещено. Но если бы бастующий полицейский мог выйти на улицу с плакатом, там был бы написан один простой вопрос: каких полицейских вы хотите?
Помимо самого правительства, этот вопрос мог бы себе задать и каждый эстонец. Если кто-то, кто тебе очень дорог, нуждается в помощи полиции, ты хочешь, чтобы усталый и неуверенный полицейский решил его проблему? Я уверена, что это не то, чего ты хочешь. Поэтому достойная зарплата полицейского важна не только для полиции, но и для всей Эстонии. Обеспечить безопасность других может только тот, кто сам чувствует себя уверенно.