Эстонский язык: перезагрузка

Однако автор этих строк может привести и два положительных примера преподавания эстонского языка в тот период. На Хийумаа были расположены военные части, в семьях советских офицеров росли дети, но школы с русским языком обучения там не было. Дети из офицерских семей получали образование в эстонских школах и за три месяца достигали такого уровня разговорного эстонского языка, что могли на нем учиться. Второй пример связан с Государственным художественным институтом ЭССР. Там по направлениям от республик учились молодые люди из Латвии и Литвы, которые за несколько месяцев также прекрасно осваивали эстонский.

Почему тогда мы обсуждали изучение эстонского языка, а не переход на эстоноязычное образование? На одной из конференций работников образования Эстонии я делал доклад, в котором анализировал уровень преподавания эстонского языка в школах с русским языком обучения. Мы ставили цель вывести преподавание эстонского в русских школах на такой уровень, чтобы выпускники основной школы владели эстонским. Чтобы это было условием окончания основной школы. Для этого нужно было увеличить количество студентов, которые готовятся стать учителями эстонского в русских школах, поднять учителям эстонского зарплату и т.д.