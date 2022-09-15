В январе-июле этого года объемы экспорта выросли во всех Балтийских странах, свидетельствуют опубликованные в четверг данные Eurostat.
Eurostat: экспорт в этом году рос во всех странах Балтии
Eurostat: экспорт в этом году рос во всех странах Балтии
Литовский экспорт вырос на 29% до 23,8 млрд евро, латвийский – на 30% до 12 млрд евро, а эстонский – на 23% до 12,2 млрд евро.
Литовский импорт вырос на 40% до 28,3 млрд евро, латвийский – на 36% до 15,1 млрд евро, а эстонский – на 30% до 14,3 млрд. евро.
Торговый дефицит Литвы составил 4,5 млрд евро, Латвии – 3,2 млрд евро, Эстонии – 2,1 млрд евро.