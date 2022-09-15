ОПРОС ⟩ «Красный террор не был лучше нацистского». Что думают жители Тарту о сносе советского мемориала в парке Раади?

Снос памятника красноармейцам в тартуском парке Раади. На территории мемориала завершается эксгумация останков, которые затем будут перенесены на кладбище. Мемориальный комплекс, в центре которого стояла бронзовая фигура, сохранен не будет. Фото: Ragnar Peets / Tartu Postimees

Юлия, молодежный работник, 39 лет

Юлия. Фото: Александр Шкут

Нужно во всем видеть положительный аспект. Важно, что памятник не уничтожается под ноль, а будет существовать, причем вблизи от места, где был раньше. А память – сохраняется. Она не живет в камне, она живет внутри.

Пенно, военный, 63 года

Пенно. Фото: Александр Шкут

Если его не выбросят, а отправят в музей, или установят над братской могилой… Это все-таки история! Но должен ли он стоять на посреди парка… Все-таки, красный террор не был лучше нацистского. Представьте, если бы рядом стояли, скажем, два танка – немецкий и русский, и цветы несли то к одному, то к другому. Причем тут Эстония? Это была мировая война.

Тимо, ИТ-техник, 21 год

Карлис, работник рекламной фирмы, 21 год

Тимо и Карлис. Фото: Александр Шкут

Тимо: Личного соприкосновения с памятником не имел, но это, по меньшей мере, было красивое место. Я не знал об этих планах до тех пор, пока заборы не оказались на моем пути на работу. Но не могу сказать, что у меня есть мнение об этом.

Карлис: Я ничего не знаю об этом памятнике… А, мы там катались на велосипедах. Вообще – грустно, что сносят. Но я не живу в Тарту, и меня эта история мало тревожит.

Ану, заводчик и тренер домашних животных, 59 лет

Ану. Фото: Александр Шкут