Поиски двух пожилых собирателей ягод, начатые вчера поздно вечером в Валгамаа, увенчались успехом лишь рано утром – мужчины были найдены в болоте.
ВИДЕО ⟩ Целая ночь на поиски: полиция нашла двоих мужчин, потерявшихся в лесу
В среду вечером оклол 21:00 в полицию поступило сообщение, что двое мужчин из волости Тырва отправились утром в болото Рубина собирать клюкву и не вернулись.
«По словам обеспокоенного родственника, двое пожилых мужчин на красной машине направились за ягодами по дороге Хельме-Нуиа, но точное место входа в лес было неизвестно», – рассказал оперативный руководитель Лыунаской префектуры Оттомар Вирк.
Полицейские приступили к поискам, в которых участвовали кинолог со служебной собакой, а из-за сложного рельефа местности также помогали и коллеги из спасательного департамента.
«Поиски в болотистой и труднопроходимой местности длились часами, в течение которых с помощью спасателей были прочесаны километры заболоченной местности. При этом для установления местонахождения пропавших использовалась телефонная связь, полицейские сирены и крики. Ранним утром нам удалось выйти на связь с мужчинами, они услышали крики и сирены полицейской машины, а поисковой группе удалось до них добраться», – пояснил оперативный руководитель.
Мужчинам помогли выбраться, а так как они много часов пробыли в холодном и мокром болоте, медики проверили их здоровье. Мужчины промокли, но в медицинской помощи не нуждались. Рано утром им помогли вернуться домой вместе с добычей.