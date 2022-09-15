Министр окружающей среды: объем вырубки RMK может немного сократиться

«Мы хотим сократить объем вырубок, но вопрос в том, в какой мере мы можем это сделать в условиях нынешнего энергетического кризиса», – сказал министр BNS.

По словам Калласа, перед эстонскими предприятиями теплофикации стоят серьезные вызовы, поскольку из-за кризиса поднялась цена на древесную щепу. «Вероятно, сокращение объема вырубки из-за энергетического кризиса и доступности древесной щепы на данный момент будет скромнее, чем мы хотели бы. В свете энергетического кризиса нужно пересмотреть варианты вырубки подходящих для производства древесной щепы лесов. Я, прежде всего, имею в виду предложение необходимых для производства древесной щепы ресурсов», – отметил он.

В следующий четверг правительство обсудит объем вырубки RMK. Спор на эту тему начался в ноябре прошлого года, когда постановлением позапрошлого министра окружающей среды Тыниса Мёльдера сократили объем вырубки в государственном лесу на этот год.

Если в прошлом году площадь вырубок в государственном лесу составила более 11 000 гектаров, то на этот год Мёльдер сократил ее до 9880 гектаров. Постановление Эрки Сависаара, товарища Мёльдера по партии и преемника, которое он принял в мае этого года, позволяет RMK вырубку 10 886 гектаров леса.

Решение вызвало сильное недовольство среди экологов, в свою очередь, предприятия лесной и деревообрабатывающей промышленности утверждают, что даже нынешние возможности не соответствуют потребности в древесине.

Новое правительство, приступившее к работе в июле, в ходе коалиционных переговоров в том числе пообещало пересмотреть спорное решение. Правительство также решило, что в дальнейшем министр окружающей среды не будет единолично принимать решения, касающиеся объема вырубки.