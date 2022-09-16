Вынуть ли штепсель? ⟩ Главы компаний высказались о предложении Каллас приостанавливать производство

«В некоторых случаях может быть даже разумнее, чтобы крупные энергоемкие предприятия, где на самом деле может быть и не так много сотрудников, временно закрывались, чтобы все остальные получили более дешевую электроэнергию», – сказала премьер-министр.

Представители эстонских предприятий рассказали, насколько значительно их предприятие затрагивают растущие цены на энергию, вероятно ли то, что им придется остановить производство и ожидают ли они поддержки от государства в связи с высокими ценами на энергию?

Майдо Соловьев, исполнительный директор Valio Eesti AS (молочная промышленность)

Майдо Соловьев. Фото: Mihkel Maripuu

Электроэнергия с точки зрения затрат очень важна для Valio Eesti AS, потому что у нас два завода. Если полтора года назад месячные расходы на электричество составляли 120 000 евро, то в августе этого года – 710 000 евро. Расходы очень большие и по сравнению с другими европейскими странами – в этом плане мы всегда сравниваем себя с Польшей.

Конкурентноспособность значительно ослабевает, когда цена на электричество настолько высокая. И конечно, эту цену на электроэнергию еще не закладывали в стоимость продукции, но если она будет оставаться на таком же уровне долгое время, мы будем вынуждены это сделать.

В молочной промышленности невозможно закрыть производство ни на полдня, ни на сутки, ни на неделю, потому что коровы дают молоко каждый божий день и хранить его негде. Это свежий и скоропортящийся продукт.