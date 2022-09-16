Вынуть ли штепсель? ⟩ Главы компаний высказались по поводу предложения Каллас приостанавливать производство

Премьер-министр Кая Каллас (Партия реформ) на днях заявила, что в целях экономии энергии будет разумным, если крупные энергоемкие предприятия в определенных случаях будут временно закрываться, чтобы все остальные могли получать более дешевую электроэнергию. Rus.Postimees узнал мнения представителей эстонский компаний.
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«В некоторых случаях может быть даже разумнее, если крупные энергоемкие предприятия, на которых на самом деле не так много сотрудников, будут временно закрываться, чтобы все остальные получили более дешевую электроэнергию», – сказала премьер-министр.
Представители эстонских предприятий рассказали, насколько серьезно их предприятие затрагивают растущие цены на энергию, возможно ли то, что им придется остановить производство и ожидают ли они поддержки от государства в связи с высокими ценами на энергию.
Майдо Соловьев, исполнительный директор Valio Eesti AS (молочная промышленность)
Электроэнергия с точки зрения затрат очень важна для Valio Eesti AS, потому что у нас два завода. Если полтора года назад месячные расходы на электричество составляли 120 000 евро, то в августе этого года – 710 000 евро. Расходы очень большие и по сравнению с другими европейскими странами – в этом плане мы всегда сравниваем себя с Польшей.
Конкурентоспособность значительно ослабевает, когда цена на электричество настолько высокая. И, конечно, эту цену на электроэнергию еще не закладывали в стоимость продукции, но если она будет оставаться на таком же уровне долгое время, мы будем вынуждены это сделать.
В молочной промышленности невозможно закрыть производство ни на полдня, ни на сутки, ни на неделю, потому что коровы дают молоко каждый божий день и хранить его негде. Это свежий и скоропортящийся продукт.
Я бы решал эту проблему с другого конца. Начинать надо не с потребления, а с производства. Чтобы цены пошли вниз, нужно производить достаточно электроэнергии, а также следует отвязать цены от биржи Nord Pool. Под достаточным производством подразумевается то, что в Эстонии могли бы производить и экспортировать собственную электроэнергию на протяжении многих лет.
В годовом отчете Eesti Energia за 2018 год видно, что общее потребление тогда составило 8,7 тераватт-часов. Там же упоминается, что мы способное к экспорту электроэнергии государство, а также приведены показатели производственных мощностей. Удивительно, что в то время, когда мы точно можем сами производить на 100 процентов больше электроэнергии, дела обстоят таким печальным образом. Я считаю, что сегодня ответы на эти вопросы должны исходить от Eesti Energia. Если сейчас мы не в состоянии производить энергию в Эстонии, то нужно понять, почему. Я бы не ограничивал потребление, а привел энергетику в порядок.
Нам не нужна никакая поддержка или помощь, нам нужен работающий рынок электроэнергии, где нам будут продавать электричество по стоимости его производства, к которой добавляется ожидаемая маржа Eesti Energia, а не по бешеной цене сформированной Nord Pool.
Яанус Виханд, руководитель AS A. Le Coq (производство напитков)
Закрытие предприятия должно быть самой крайней мерой. Прежде чем достичь такой меры, можно сделать еще очень много для облегчения ситуации.
Одной из важных мер, на которой правительство и министры могли бы и должны сосредоточиться значительно больше, было бы повышение скорости и гибкости чиновников государственных и муниципальных органов в рассмотрении новых возможностей и решений.
Каждый до последнего чиновник должен сразу понимать, что сегодняшнее положение уже не busniess as usual (с англ. - бизнес как обычно) и соответственно должен сознательно ослаблять бюрократию в рассмотрении предложенных компаниями решений, чтобы быстро облегчить ситуацию на рынке.
Конечно, компании также и сами могут многое сделать для сокращения своего энергопотребления или создания новых возможностей для ее производства. Я убежден, что большинство предприятий очень активно этим всем занимаются. Например, в A. Le Coq, мы вложили средства в новую систему управления энергопотреблением, благодаря которой мы используем имеющуюся энергию значительно эффективнее.
В целях снижения энергопотребления мы также направляем тепловую энергию, полученную от охлаждения газов котельной, в систему отопления производственных зданий. Недавно мы построили уникальную биогазовую установку, которая позволяет нам покрыть почти 11 процентов потребности в природном газе зеленой энергией.
Мы также производим собственное электричество с помощью построенной на крыше нашего логистического центра солнечной электростанции, которую мы хотели бы расширить в ближайшем будущем. Здесь важно подчеркнуть, что мы используем только зеленую электроэнергию, которая произведена из энергии ветра, воды и солнца. И, конечно же, ведется постоянная работа по поиску и внедрению новых решений, которые помогли бы сократить объем используемой энергии и снизить энергопотребление компании в целом без ограничения производства.
Цены на энергоносители имеют решающее значение и очень болезненно влияют на нас. По сравнению с началом 2021 года цены на различные энергоносители сегодня выросли в 4-17 раз. Например, августовские расходы нашей компании на электро- и теплоэнергию были почти на полмиллиона евро выше, чем год назад. Конечно, это очень и очень болезненно, и мы с нетерпением ждем вместе с другими эстонскими компаниями скорейшего установления разумного потолка цен на энергоносители. С подобными предложениями правительству неоднократно обращались различные профессиональные объединения.
Кайдо Кааре, председатель правления Orkla Eesti AS (пищевая промышленность)
Рост цен на энергоносители, начавшийся в конце прошлого лета, оказал негативное влияние как на стоимость жизни, так и на производство, придав дополнительный импульс проблемам, возникшим в цепочке поставок за последние два коронавирусных года. Война России против Украины создала еще большие колебания в цепочке поставок, прогнозах и ценах.
Мы испытали огромное давление в связи с ростом цен на сырье и упаковку, производственными затратами, зависящими от энергии и газа, и ростом стоимости рабочей силы. По сравнению с 2020 годом подорожали энергия, газ, упаковка, сырье, пластик и так далее.
Доля затрат на энергию в производственных расходах почти утроилась по сравнению с прошлым годом. И это даже после реализации важных проектов по энергосбережению. Поэтому цены на энергоносители очень сильно влияют на наше производство. К сожалению, специфика наших производственных процессов не позволяет закрыть производственные линии.
Мы поддерживаем совместное предложение Торгово-промышленной палаты и Продовольственного союза по установлению предельных цен на энергоносители, по аналогии с частными потребителями, для предприятий пищевой промышленности и производителей как поставщиков важных для жизни людей услуг.
Рене Раамат, член правления Rudus AS (производство бетона)
Возросшие цены на энергию не имеют значительного влияния на наше предприятие. По крайней мере, пока.
Если бы эта мера действительно дала бы долгосрочный результат, то ее можно было бы рассмотреть. Но если она дает эффект на несколько дней, то скорее нет. Не исключено, что необходимость закрытия будет связана с тем, что наши товары и услуги не будут востребованы из-за роста цен, и нам придется закрыться.
Поддержки со стороны государства мы, конечно же, ждем. В начале этого года, например, сетевая плата была снижена на 50 процентов, такая практика может быть продолжена и далее. Также специально маркированное топливо можно и нужно разрешить использовать для отопления и оборудования, не участвующего в дорожном движении. Плата за подключение к солнечным паркам для частных лиц должна быть более доступной, даже бесплатной. Есть много людей, которые хотели бы инвестировать, а также снизить потребление электроэнергии, но дорогая плата за подключение служит препятствием.