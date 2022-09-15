Департамент конкуренции: стоимость универсальной услуги станет известна ​​до конца сентября

По словам генерального директора Департамента конкуренции Эвелин Пярн-Леэ, следующим шагом для Enefit Power является подача в Департамент конкуренции заявки на утверждение цены производства электроэнергии. «Департамент конкуренции проводит процедуру в отношении заявки, которая заканчивается принятием решения об утверждении цены или установлением временной цены в случае, если заявка остается неутвержденной», – пояснила Пярн-Леэ в пресс-релизе.

В настоящее время Enefit Power и Департамент ведут тесное сотрудничество, в рамках которого компания представила данные в департамент для анализа, что позволяет ускорить обработку заявки и принятие решения.

В четверг в третьем чтении Рийгикогу утвердил поправки к закону, на основании которых продавцы электроэнергии могут с 1 октября предлагать электроэнергию в качестве универсальной услуги бытовым потребителям.

Законопроект о внесении изменений в Закон о рынке электроэнергии и Закон о конкуренции обязывает Eesti Energia продавать электроэнергию бытовым потребителям и всем участникам рынка электроэнергии в качестве универсальной услуги с октября до конца апреля 2026 года. Другим продавцам электроэнергии гарантируется возможность оказания универсальной услуги.

Департамент конкуренции также имеет право проверять соответствие цен на универсальные услуги, применяемые продавцами электроэнергии. Поскольку универсальные услуги продаются несколькими продавцами электроэнергии, потребитель может искать наиболее доступного поставщика универсальных услуг среди всех продавцов, предоставляющих универсальные услуги.