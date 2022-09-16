Студия Postimees: газовый шантаж со стороны Кремля не ослабил волю Евросоюза к поддержке Украины?

- Россия продолжает наносить удары по объектам жизненно важной инфраструктуры Украины. Много ракет падает на родной город президента Украины, Кривой Рог. Много говорится о том, что это чуть ли не следствие личной обиды президента РФ на президента Украины за позор российской армии под Харьковом. Владимир Зеленский поднимает флаг Украины в освобожденном Изюме, а Владимир Путин открывает колесо обозрения в Москве, которое тут же ломается. Можно ли сказать, что личностное сравнение двух президентов — это сейчас еще один фронт войны, на котором Россия тоже терпит поражение?

- Вчера представитель МИДа России Мария Захарова заявила, что если США поставят Киеву ракетные системы самой большой дальности, «красная черта» будет нарушена. По словам Захаровой, накачивание Украины оружием ведет к затягиванию боевых действий, а также приближает к опасной черте прямого военного столкновения между РФ и странами НАТО. Последние события в Харьковской области показывают, что такое столкновение скорее будет проблемой для РФ, чем для стран НАТО. МИД России действительно считает, что такими заявлениями можно сейчас повлиять на решения администрации Джо Байдена?

- Рамзан Кадыров вчера предложил российским регионам приступить к «самомобилизации». По мнению Кадырова, каждый руководитель региона вполне в состоянии подготовить, обучить и укомплектовать хотя бы одну тысячу добровольцев. Глава Чечни подсчитал, что в таком случае наберется внушительный военный контингент в 85 тысяч человек. В России для войны придумали термин «специальная военная операция», можно ли из слов Рамзана Кадырова сделать вывод, что в России введут мобилизацию, но назовут ее термином «самомобилизация»?