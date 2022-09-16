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Варе: Украина побеждает Россию и в войне символов

Павел Соболев
, журналист
Варе: Украина побеждает Россию и в войне символов
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  • Не все страны Евросоюза хотят поддерживать Украину, но пока силы добра в ЕС имеют явный перевес
  • Кривой Рог могут бомбить в угоду Путину, а в канун его юбилея можно ждать особенно жестоких атак
  • Путин вполне может ввести военное положение в приграничных с Украиной регионах РФ

В очередной передаче портала Rus.Postimees, посвященной военной обстановке в Украине и международной политической ситуации, предприниматель, экономический эксперт Райво Варе среди прочего ответил на вопросы, касающиеся обещаний главы Еврокомиссии поддерживать Украину вплоть до ее победы в войне, а также возможного символического значения ракетных ударов, которые Россия в последние дни наносит по Кривому Рогу, родному городу Владимира Зеленского.

- Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила вчера в Киеве, что ЕС будет поддерживать Украину в ее противостоянии российской агрессии столько, сколько понадобится. Вчера же Европарламент одобрил предложение Еврокомиссии о выплате Киеву транша макрофинансовой помощи в размере пяти миллиардов евро. Кажется, газовый шантаж Европы со стороны РФ не приносит результата, раз ЕС не снимает санкции против Москвы и не прекращает выделять помощь Киеву. Можно ли надеяться, что и в холодное время года дела будут обстоять так же?

- Конечно, такая надежда есть, но нельзя забывать, что пусть те суммы, которые ЕС выделяет Украине, очень велики, Украине в действительности нужно еще больше денег. Макроэкономическая помощь Украине должна быть увеличена. Сейчас Украина получает от доноров каждый месяц примерно полтора миллиарда евро в виде такой помощи, а президент Зеленский много раз говорил, что Украине нужно пять миллиардов евро ежемесячно. С другой стороны, важно, что Евросоюз потихонечку втягивается в вопросах поддержки Украины уже не только в экономические, но и в военные дела. В частности, Евросоюзом выделяются средства на подготовку украинских военнослужащих и на обучение их эффективному обращению с самыми современными вооружениями.

Я думаю, что стабильность поддержки, которую ЕС оказывает Украине, во многом будет зависеть от того, как будут разрешаться некоторые внутренние противоречия в Евросоюзе, вызванные несовпадениями во взглядах разных государств. Если и Еврокомиссия, и большинство стран ЕС, так сказать, созрели для той ситуации, которая возникла на поле боя, и готовы поддерживать Украину в войне вплоть до ее победы, то все-таки отдельные государства Евросоюза не готовы разделить такую позицию. Конечно, это в самую первую очередь касается Венгрии, но есть и другие государства, которые при принятии решений по некоторым вопросам в отношении помощи Украине не особенно решительны. Поэтому политическая борьба в Евросоюзе будет продолжаться. Но Урсула фон дер Ляйен абсолютно права в том смысле, что все-таки сейчас в ЕС очевидный перевес имеют именно силы добра.

- Россия продолжает наносить удары по объектам жизненно важной инфраструктуры Украины. Много ракет падает на родной город президента Украины, Кривой Рог. Много говорится о том, что это чуть ли не следствие личной обиды президента РФ на президента Украины за позор российской армии под Харьковом. Владимир Зеленский поднимает флаг Украины в освобожденном Изюме, а Владимир Путин открывает колесо обозрения в Москве, которое тут же ломается. Можно ли сказать, что личностное сравнение двух президентов — это сейчас еще один фронт войны, на котором Россия тоже терпит поражение?

- Безусловно. Потому что и в российском, и в украинском обществе фигура лидера имеет очень большое значение. Куда большее, чем в западных обществах. И в России, и в Украине вокруг фигуры лидера формируется очень много символических значений, поэтому вот эти образы президентов с поднятием флага в Изюме и с открытием аттраккциона в Москве относятся к войне символов. И надо отдать должное украинцам, признав, что у них очень удачно получается вести информационные войны. В том числе — и войну символов.

Напомню также, что Владимир Зеленский продолжает призывать и США, и все международное сообщество признать Россию государством-террористом. Это очень серьезное требование, потому что такой шаг означал бы очень серьезные последствия для России в практической плоскости. Такой статус в настоящий момент имеют только несколько стран. Это КНДР, Иран, Сирия, Куба. Это государства, которые в данный момент находятся в полной изоляции. Совершенно очевидно, что Россию очень беспокоят эти призывы Зеленского. Ко всему прочему, если России был бы присвоен такой статус, это автоматически закрыло бы поставки российских энергоносителей на внешние рынки.

Новые свидетельства о совершенных Россией преступлениях против мирного населения Украины дают только лишние аргументы в пользу того, чтобы включить Россию в клуб стран, спонсирующих терроризм. Только что, например, стало известно, что в освобожденном Изюме обнаружены массовые захоронения людей, и что масштаб жертв там может быть даже больше, чем был в Буче. Это становится и личной проблемой для Путина, поскольку на Западе всем очевидно, что за всеми решениями по войне в Украине стоит Путин, а это значит, что он персонально виновен в этих преступлениях.

Если же вернуться к ударам по родному городу Владимира Зеленского, Кривому Рогу, то нужно сказать, что российская действительность такова, что Путину вовсе не надо отдавать самому приказы о том, что нужно наказать родной город его личного врага. Потому что в российском и политическом, и силовом руководстве нет недостатка в тех, кто сам хочет угодить Путину, кто старается угадать его желания. Вполне вероятно, что убийства Галины Старовойтовой или Бориса Немцова были организованы теми людьми, которые, что называется, просто хотели порадовать царя. Возможно, и сейчас вовсе не Путин принял решение наносить удары по Кривому Рогу, а кто-то, кто решил сделать Путину приятный подарок.

Нельзя забывать, что приближается 7 октября. В этом году это даже не просто день рождения Путина, а его юбилей. Путину исполнится 70 лет. Безусловно, очень многие люди в российской верхушке будут стараться выслужиться перед юбиляром и отметиться особенно запоминающимся подарком. Учитывая, что военная кампания в Украине сейчас является самой важной вещью для Путина, вполне можно ожидать, что к 7 октября Россия постарается приурочить какие-то особенно массированные удары по каким-то очень серьезным целям в Украине.

- Вчера представитель МИДа России Мария Захарова заявила, что если США поставят Киеву ракетные системы самой большой дальности, «красная черта» будет нарушена. По словам Захаровой, накачивание Украины оружием ведет к затягиванию боевых действий, а также приближает к опасной черте прямого военного столкновения между РФ и странами НАТО. Последние события в Харьковской области показывают, что такое столкновение скорее будет проблемой для РФ, чем для стран НАТО. МИД России действительно считает, что такими заявлениями можно сейчас повлиять на решения администрации Джо Байдена?

- Я думаю, что в какой-то степени у такой риторики есть и внешнее назначение, в том смысле, что Россия может надеяться такой повесткой хотя бы немного обнадеживать своих союзников и давить на своих соперников, на Запад. Но первостепенное назначение таких заявлений, разумеется, внутреннее. Прежде всего они рассчитываются на аудиторию внутри России.

Когда представители российской власти начинают говорить об этих красных линиях, за этим всегда считывается ядерный шантаж. Однако если еще некоторое время назад Запад очень серьезно рассматривал угрозы России по применению ядерного оружия, то не так давно от администрации президента США Байдена последовал четкий сигнал, что возможность использования Россией ядерного оружия кажется Вашингтону маловероятной. Не так давно очень боялись такого сценария в Западной Европе, США тоже выражали сильную тревогу, а сейчас кажется, что этот этап пройден и что Запад считает, что за угрозами России не стоит реальной опасности. Трудно сказать, почему западные лидеры сделали такой вывод, но можно не сомневаться, что у них появилась информация, которая позволила им реагировать так, как они сейчас реагируют.

Россия же не отказывается от своих угроз, но причина такого упорства в том, что России просто нечем заменить стратегию таких угроз. Никаких других аргументов для давления на Запад у России нет, поэтому Россия продолжает делать то немногое, что она умеет. Ко всему прочему, может быть, тому же МИДу просто не последовало отмашки, что нужно прекратить эти разговоры.

- Рамзан Кадыров вчера предложил российским регионам приступить к «самомобилизации». По мнению Кадырова, каждый руководитель региона вполне в состоянии подготовить, обучить и укомплектовать хотя бы одну тысячу добровольцев. Глава Чечни подсчитал, что в таком случае наберется внушительный военный контингент в 85 тысяч человек. В России для войны придумали термин «специальная военная операция», можно ли из слов Рамзана Кадырова сделать вывод, что в России введут мобилизацию, но назовут ее термином «самомобилизация»?

- Да, это вполне возможно. Ведь на самом деле мобилизацию можно объявить только в том случае, если объявлена война, если действует военное положение. На такой шаг Кремль пойти не может по внутриполитическим причинам. Поэтому возникает нужда в придумывании таких эвфемизмов.

России нужно каким-то образом решать проблему возникшего недостатка пушечного мяса. Наряду с рекрутированием заключенных нужны и другие меры. И уже сейчас известно, что из Кремля действительно была спущена разнарядка в регионы. Каждый регион должен сформировать один батальон. Как минимум один. И эти задачи уже начали в регионах решать, а Рамзан Кадыров просто, по сути, подсуетился, и решил эту разнарядку сервировать как собственную инициативу. Он увидел в таком шаге политический ресурс для себя.

Кадыров почувствовал, что он может получить таким заявлением персональную политическую выгоду, поэтому он и произнес такие слова. Однако придавать этим словам какое-то особенное значение не стоит, потому что, если называть вещи своими именами, Кадыров призвал делать то, что и так уже делается. Может быть, пока эти процессы идут в вялотекущем режиме, но они уже запущены.

И вполне возможно, что Путин объявит частичное военное положение, то есть объявит его в приграничных с Украиной регионах. Это будет означать, что в этих конкретных регионах можно будет официально объявить мобилизацию населения.

Смотрите передачу целиком в повторе!

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