Варе: Украина побеждает Россию и в войне символов

Россия же не отказывается от своих угроз, но причина такого упорства в том, что России просто нечем заменить стратегию таких угроз. Никаких других аргументов для давления на Запад у России нет, поэтому Россия продолжает делать то немногое, что она умеет. Ко всему прочему, может быть, тому же МИДу просто не последовало отмашки, что нужно прекратить эти разговоры.
- Рамзан Кадыров вчера предложил российским регионам приступить к «самомобилизации». По мнению Кадырова, каждый руководитель региона вполне в состоянии подготовить, обучить и укомплектовать хотя бы одну тысячу добровольцев. Глава Чечни подсчитал, что в таком случае наберется внушительный военный контингент в 85 тысяч человек. В России для войны придумали термин «специальная военная операция», можно ли из слов Рамзана Кадырова сделать вывод, что в России введут мобилизацию, но назовут ее термином «самомобилизация»?
- Да, это вполне возможно. Ведь на самом деле мобилизацию можно объявить только в том случае, если объявлена война, если действует военное положение. На такой шаг Кремль пойти не может по внутриполитическим причинам. Поэтому возникает нужда в придумывании таких эвфемизмов.
России нужно каким-то образом решать проблему возникшего недостатка пушечного мяса. Наряду с рекрутированием заключенных нужны и другие меры. И уже сейчас известно, что из Кремля действительно была спущена разнарядка в регионы. Каждый регион должен сформировать один батальон. Как минимум один. И эти задачи уже начали в регионах решать, а Рамзан Кадыров просто, по сути, подсуетился, и решил эту разнарядку сервировать как собственную инициативу. Он увидел в таком шаге политический ресурс для себя.
Кадыров почувствовал, что он может получить таким заявлением персональную политическую выгоду, поэтому он и произнес такие слова. Однако придавать этим словам какое-то особенное значение не стоит, потому что, если называть вещи своими именами, Кадыров призвал делать то, что и так уже делается. Может быть, пока эти процессы идут в вялотекущем режиме, но они уже запущены.
И вполне возможно, что Путин объявит частичное военное положение, то есть объявит его в приграничных с Украиной регионах. Это будет означать, что в этих конкретных регионах можно будет официально объявить мобилизацию населения.
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