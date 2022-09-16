Варе: Украина побеждает Россию и в войне символов

- Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила вчера в Киеве, что ЕС будет поддерживать Украину в ее противостоянии российской агрессии столько, сколько понадобится. Вчера же Европарламент одобрил предложение Еврокомиссии о выплате Киеву транша макрофинансовой помощи в размере пяти миллиардов евро. Кажется, газовый шантаж Европы со стороны РФ не приносит результата, раз ЕС не снимает санкции против Москвы и не прекращает выделять помощь Киеву. Можно ли надеяться, что и в холодное время года дела будут обстоять так же?

- Конечно, такая надежда есть, но нельзя забывать, что пусть те суммы, которые ЕС выделяет Украине, очень велики, Украине в действительности нужно еще больше денег. Макроэкономическая помощь Украине должна быть увеличена. Сейчас Украина получает от доноров каждый месяц примерно полтора миллиарда евро в виде такой помощи, а президент Зеленский много раз говорил, что Украине нужно пять миллиардов евро ежемесячно. С другой стороны, важно, что Евросоюз потихонечку втягивается в вопросах поддержки Украины уже не только в экономические, но и в военные дела. В частности, Евросоюзом выделяются средства на подготовку украинских военнослужащих и на обучение их эффективному обращению с самыми современными вооружениями.