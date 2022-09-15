Министр экономики и инфраструктуры Рийна Сиккут подписала постановление, согласно которому государство начнет автоматически выплачивать бытовым потребителям компенсации за электричество, газ и центральное отопление, потребленные, начиная с первого октября.
Решение принято ⟩ Узнайте, как будут возмещаться расходы на электричество, газ и отопление
«В результате начатой Путиным войны нас всех ждет тяжелая зима, которая поставит под удар потребителей энергии во всей Европе. Чтобы в условиях роста цен обеспечить жителям Эстонии чувство уверенности и помочь им справиться с расходами даже в самое холодное время, государство предлагает поддержку при помощи различных энергетических пособий, которые помогут бытовым потребителям в предстоящий отопительный период», – сказала министр экономики и инфраструктуры Рийна Сиккут.
«Для получения компенсации большинству потребителей не требуется подавать никаких заявлений; как правило, суммы компенсаций будут автоматически сниматься со счетов. В некоторых исключительных случаях, если речь идет о садовых товариществах или подключенных к одному измерительному пункту рядных домах, им самим все же придется подать заявление в Центр инвестиций в окружающую среду», – подчеркнула министр Сиккут.
Согласно проекту, государство будет компенсировать всем бытовым потребителям стоимость энергии, потребленной с 1 октября по 31 марта, при помощи трех разных пособий.
Потребителям электроэнергии компенсируется среднемесячная часть стоимости электроэнергии без налога с оборота, превышающая 80 евро за мегаватт-час (МВт-ч), до 50 евро/МВт-ч. Например, если потребитель покупает электроэнергию по цене 150 евро/МВт-ч, то благодаря компенсации, цена, по которой будет платить потребитель, составит 100 евро/МВт-ч.
Бытовым потребителям газа государство компенсирует 80 процентов средней цены на газ в той части, которая превышает 80 евро/MWh без налога с оборота. При этом одному домохозяйству компенсируется потребление максимум 2,6 МВт-ч, т.е. 251,7 кубометра, что составляет среднемесячное потребление газа в частном доме. Для квартирных товариществ максимальный предел потребления не устанавливается. Например, если в течение месяца у потребителя уходит на газ в среднем 230 евро/МВт-ч (без налога с оборота) при объеме потребления 2,6 МВт-ч, то после применения компенсации цена для потребителя составит 110 евро/МВт-ч.
Потребителям центрального отопления, подобно потребителям газа, будут компенсироваться расходы на тепло в объеме 80 процентов от цены, превышающей 80 евро/МВт-ч(без налога с оборота). Например, если цена распределенного через сеть центрального отопления тепла составляет 97,15 евро/МВт-ч, то она сокращается для потребителя до уровня 83,4 евро/МВт-ч.
Тем бытовым потребителям, которые не получат компенсацию автоматически через продавцов энергии, возмещение будет выплачиваться отдельно на основании заявления, которое следует подать в Центр инвестиций в окружающую среду. Такие случаи могут иметь место, например, если в районе развития жилья посредником при продаже энергии является отдельное коммерческое общество, некоммерческое общество или товарищество. Также необходимость в подаче заявления может возникнуть в небольших, находящихся в совместной собственности жилых домах, в которых еще не учреждены квартирные товарищества, и энергопотребление организовано через одного собственника.
При помощи государственных энергетических пособий расход среднего потребителя газа на этот вид топлива, по сравнению с нынешними ценами, сократится примерно на 50 процентов, на электроэнергию примерно на 21 процент и на центральное отопление, на примере самого крупного региона центрального отопления, на 14 процентов.
Постановление о компенсации расходов на энергию и дополнительную информацию о пособиях можно найти на сайте MKM.