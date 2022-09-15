Решение принято ⟩ Узнайте, как будут возмещаться расходы на электричество, газ и отопление

«В результате начатой Путиным войны нас всех ждет тяжелая зима, которая поставит под удар потребителей энергии во всей Европе. Чтобы в условиях роста цен обеспечить жителям Эстонии чувство уверенности и помочь им справиться с расходами даже в самое холодное время, государство предлагает поддержку при помощи различных энергетических пособий, которые помогут бытовым потребителям в предстоящий отопительный период», – сказала министр экономики и инфраструктуры Рийна Сиккут.

«Для получения компенсации большинству потребителей не требуется подавать никаких заявлений; как правило, суммы компенсаций будут автоматически сниматься со счетов. В некоторых исключительных случаях, если речь идет о садовых товариществах или подключенных к одному измерительному пункту рядных домах, им самим все же придется подать заявление в Центр инвестиций в окружающую среду», – подчеркнула министр Сиккут.

Согласно проекту, государство будет компенсировать всем бытовым потребителям стоимость энергии, потребленной с 1 октября по 31 марта, при помощи трех разных пособий.

Потребителям электроэнергии компенсируется среднемесячная часть стоимости электроэнергии без налога с оборота, превышающая 80 евро за мегаватт-час (МВт-ч), до 50 евро/МВт-ч. Например, если потребитель покупает электроэнергию по цене 150 евро/МВт-ч, то благодаря компенсации, цена, по которой будет платить потребитель, составит 100 евро/МВт-ч.