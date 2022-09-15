Конференция НАТО повлечет изменения в дорожном движении Таллинна

В пятницу утром, в 08:00, закроют для движения участок бульвара Рявала от перекрестка Кивисилла до Лийвалайа. Для движения закроют только направление в сторону Лийвалайа, движение в сторону Кивисилла останется открытым. Ограничения будут действововать до 18:00 воскресенья.

Остановку общественного транспорта «Торнимяэ» переместят к отелю Radisson Collection. Маршруты и графики движения общественного транспорта останутся неизменными. На том же отрезке организуют обходной путь для пешеходов. Изменения будут обозначены дорожными знаками. Пешеходные переходы со стороны улиц Лийвалайа и Кивисилла будут работать.

Вдобавок к этому, в воскресенье, 18 сентября, в промежутке между 08:00 и 15:30 будет ограничено движение по улице Вейценберги. Во избежание заторов, автолюбителям рекомендуется по возможности избегать упомянутые участки.