Глава Eesti Energia вступил в конфликт с премьером Каллас и слетел с должности

Согласно другому источнику, между Суттером и Каллас был не один конфликт. Источник охарактеризовал отношения между главой самой дорогой компании Эстонии и премьер-министром как прямолинейные, в которых не сдерживали взаимные эмоции. Вероятно, нет необходимости уточнять, что эмоции не были дружескими или поддерживающими.