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Глава Eesti Energia вступил в конфликт с премьером Каллас и слетел с должности

Андрус Карнау
Глава Eesti Energia вступил в конфликт с премьером Каллас и слетел с должности
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Кая Каллас и Хандо Суттер.
Кая Каллас и Хандо Суттер. Фото: Scanpix/Postimees

Согласно одному из источников, премьер-министр Кая Каллас (Партия реформ) хотела сменить председателя правления Eesti Energia Хандо Суттера еще прошлой зимой. Причиной стала, мягко говоря, недостоверная информация, которую Суттер представил правительству.

Согласно другому источнику, между Суттером и Каллас был не один конфликт. Источник охарактеризовал отношения между главой самой дорогой компании Эстонии и премьер-министром как прямолинейные, в которых не сдерживали взаимные эмоции. Вероятно, нет необходимости уточнять, что эмоции не были дружескими или поддерживающими.

Энергетический кризис начался чуть больше года назад, но особенно остро он проник в сознание людей в декабре прошлого года, когда цена на электроэнергию начала совершать небывалые скачки.

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