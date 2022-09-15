Согласно одному из источников, премьер-министр Кая Каллас (Партия реформ) хотела сменить председателя правления Eesti Energia Хандо Суттера еще прошлой зимой. Причиной стала, мягко говоря, недостоверная информация, которую Суттер представил правительству.
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Глава Eesti Energia вступил в конфликт с премьером Каллас и слетел с должности
Глава Eesti Energia вступил в конфликт с премьером Каллас и слетел с должности
Согласно другому источнику, между Суттером и Каллас был не один конфликт. Источник охарактеризовал отношения между главой самой дорогой компании Эстонии и премьер-министром как прямолинейные, в которых не сдерживали взаимные эмоции. Вероятно, нет необходимости уточнять, что эмоции не были дружескими или поддерживающими.