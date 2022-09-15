Верховный суд России постановил прекратить действие сайта «Новой газеты» в качестве СМИ

Роскомнадзор подал в суд на издание после вручения двух предупреждений за отсутствие маркировки при упоминании организаций, внесенных Минюстом РФ в реестр «иностранных агентов». При этом одно из них на момент той публикации было исключено из списка «иноагентов» вступившим в силу решением суда. Однако иски «Новой газеты» о признании этих предупреждений незаконными, до сих пор – с весны – не рассмотрены.