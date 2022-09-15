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Верховный суд России постановил прекратить действие сайта «Новой газеты» в качестве СМИ

«Новая Газета. Европа»
Верховный суд России постановил прекратить действие сайта «Новой газеты» в качестве СМИ
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Суд над «Новой газетой».
Суд над «Новой газетой». Фото: Новая Газета. Европа

Верховный суд РФ постановил остановить действие свидетельства о регистрации электронного СМИ, выданное сайту «Новой газеты». Об этом сообщает корреспондент «Новой газеты. Европа».

Роскомнадзор подал в суд на издание после вручения двух предупреждений за отсутствие маркировки при упоминании организаций, внесенных Минюстом РФ в реестр «иностранных агентов». При этом одно из них на момент той публикации было исключено из списка «иноагентов» вступившим в силу решением суда. Однако иски «Новой газеты» о признании этих предупреждений незаконными, до сих пор – с весны – не рассмотрены.

В июле президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий внесудебный отзыв у СМИ лицензии на срок до полугода за распространение «недостоверных сведений» о действиях российской армии или госорганов. При первом нарушении действие лицензии будет приостанавливаться на три месяца, при втором — на шесть. В случае удаления «недостоверных сведений» ее можно будет восстановить досрочно.

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