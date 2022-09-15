Советник главы МВД Украины: Изюм – это две Бучи

«Город уничтожен россиянами. Многоэтажные дома обрушились от безумных ударов российских бомб и ракет в марте месяце – даже в северной части города, где не было уличных боев», – написал Геращенко.

По его словам, в городе начала работать группа прокуроров, следователей полиции и СБУ, чтобы восстановить всю картину ужасных преступлений против мирных жителей, совершенных русскими солдатами.

«Уже на сегодня по собранным по крупицам данным, количество мирных жителей, погибших во время штурма города Россией, умерших от бомбежек, голода, отсутствия лекарств и медицинской помощи – предположительно составляет около тысячи человек», – заявил Геращенко и добавил, что все преступления российской армии будут расследоваться и документироваться украинскими и международными правоохранительными органами.

Геращенко напомнил, что в Буче документально установлено более 400 фактов расстрелянных и замученных в застенках украинцев. Еще 30 человек числятся пропавшими без вести (цифры только по Буче, без учета погибших во всей Киевской области).