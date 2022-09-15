Помогите найти красавицу: Таллинн ищет рождественскую елку

«Поиск главной елки столицы – это трудоемкий и кропотливый процесс. Поэтому мы и начинаем поиски самой главной и крупной елки города уже в сентябре, как и в предыдущие годы», – сказала старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм.

Старейшина объяснила, что столь ранние поиски требуются для того, чтобы была возможность ознакомиться с предлагаемыми вариантами на месте, оценить их пригодность в качестве главной рождественской елки столицы, а также возможности безопасной вырубки и доступа к месту произрастания дерева с помощью больших машин. «При выборе елки будут учтены ее внешний вид, цена и расстояние от Таллинна», – добавила старейшина.

Предлагаемая елка должна быть высотой не менее 15 метров, пышная и равномерно плотная, она должна расти в доступном месте не более, чем в 150 км от Таллинна. Рядом с деревом не должно быть линий электропередач, препятствующих работе крана. Елку может предложить землевладелец или его представитель.

Управа района Кесклинн ждет предложений по поводу елок – фотография елки, данные о местонахождении, высоте и цене, а также контакты владельца – до 31 октября на адрес электронной почты kylly.annus@tallinnlv.ee. Дополнительная информация по телефону 514 6612.