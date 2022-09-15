В районе Хааберсти в последнее время участились случаи порчи городского имущества и вандализма. Вандалы рядом с только что отреновированном пруду Ыйсмяэ нарисовали граффити на скамейках, различных элементах игровой площадки, оставили автограф на спортивном инвентаре, также вырвали посаженный на пруду кустарник. Также разрисованы памп-трек, скамейки, мусорные урны и игровые площадки на территории всего района. Помимо этого, от рук вандалов пострадали установленные в прошлом году на озере Харку домики для гриля. Сумма ущерба составляет порядка 7000 евро.
«Творчество» вандалов обходится управе района Хааберсти в тысячи евро
По словам старейшины района Хааберсти Олега Сильянова, управа района обязательно подаст заявление в полицию по поводу случаев вандализма. «Порча чужого имущества недопустима. Просим жителей, которые видели "художников" и вандалов сообщить об этом управе или полиции», – сказал старейшина. «Верю, что с помощью внимательных жителей полиция сможет найти как вандалов, так и установить авторов "творчества". Только совместными усилиями сможем положить конец порче нашего общего имущества», – продолжил Сильянов.
«Управа ежедневно прикладывает серьезные усилия, чтобы построить новые игровые площадки и тренажеры на открытом воздухе, установить в районе мусорные урны и скамейки. Все это делается для того, чтобы улучшить городскую среду для наших жителей и сделать наш район привлекательнее. Вандалы ставят крест на наших усилиях», – констатировал старейшина.
«Например, только замена одной установленной во дворе по адресу Ыйсмяэ теэ, 62 горки и ее элементов после того, как там побывали вандалы, обойдется управе в 4000 евро», – сказал он.
«Если мы говорим о незаконном граффити, то очистка одного квадратного метра "художеств" обходится управе порядка 100 евро. С начала этого года из бюджета управы на очистку территории района от граффити и установку и ремонт городского имущества ушло около 8000 евро», – добавил старейшина.