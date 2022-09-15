«Творчество» вандалов обходится управе района Хааберсти в тысячи евро

По словам старейшины района Хааберсти Олега Сильянова, управа района обязательно подаст заявление в полицию по поводу случаев вандализма. «Порча чужого имущества недопустима. Просим жителей, которые видели "художников" и вандалов сообщить об этом управе или полиции», – сказал старейшина. «Верю, что с помощью внимательных жителей полиция сможет найти как вандалов, так и установить авторов "творчества". Только совместными усилиями сможем положить конец порче нашего общего имущества», – продолжил Сильянов.

«Управа ежедневно прикладывает серьезные усилия, чтобы построить новые игровые площадки и тренажеры на открытом воздухе, установить в районе мусорные урны и скамейки. Все это делается для того, чтобы улучшить городскую среду для наших жителей и сделать наш район привлекательнее. Вандалы ставят крест на наших усилиях», – констатировал старейшина.

«Например, только замена одной установленной во дворе по адресу Ыйсмяэ теэ, 62 горки и ее элементов после того, как там побывали вандалы, обойдется управе в 4000 евро», – сказал он.