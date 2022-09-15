Финская пивоварня в Хальяла объявила о банкротстве

Производитель пива из Тампере сообщает, что новый совет директоров, избранный в июне, искал различные решения как внутри компании, так и за ее пределами, но так и не нашел выхода из сложившейся ситуации. Финансовое положение предприятия в настоящее время ухудшилось настолько, что, несмотря на успешные меры по урезанию затрат и хорошие продажи, провести санацию уже не получится, пишет Ilta-Sanomat.

В Эстонии на пивоварне компании в Хальяла работает около 30 человек. Также у фирмы примерно столько же сотрудников на экспериментальном производстве в Тампере и в ресторанах пивоварни в Хельсинки и Тампере.

Согласно документам о банкротстве, долги пивоварни составляют около трех миллионов евро. Крупнейшими кредиторами являются Pyynikin Brewery OÜ, которому предприятие задолжало 1,96 млн евро, и налоговый управляющий, которому оно должно 1,53 млн евро. В прошлом году оборот пивоварни составил 4,6 млн евро, а убыток достиг 3,7 млн ​​евро.

Удар по работникам, волости и акционерам

Пивоваренная компания Pyynikin Brewing Company долгое время находилась в затруднительном положении, так как не могла выйти в прибыль, несмотря на популярную продукцию и международные контракты на продажу.