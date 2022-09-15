Финский пивоваренный завод Pyynikin в Хальяла оказался в столь сложном финансовом положении, что во вторник компания была вынуждена подать заявление о банкротстве в финский районный суд Пирканмаа.
Финская пивоварня в Хальяла объявила о банкротстве
Производитель пива из Тампере сообщает, что новый совет директоров, избранный в июне, искал различные решения как внутри компании, так и за ее пределами, но так и не нашел выхода из сложившейся ситуации. Финансовое положение предприятия в настоящее время ухудшилось настолько, что, несмотря на успешные меры по урезанию затрат и хорошие продажи, провести санацию уже не получится, пишет Ilta-Sanomat.
В Эстонии на пивоварне компании в Хальяла работает около 30 человек. Также у фирмы примерно столько же сотрудников на экспериментальном производстве в Тампере и в ресторанах пивоварни в Хельсинки и Тампере.
Согласно документам о банкротстве, долги пивоварни составляют около трех миллионов евро. Крупнейшими кредиторами являются Pyynikin Brewery OÜ, которому предприятие задолжало 1,96 млн евро, и налоговый управляющий, которому оно должно 1,53 млн евро. В прошлом году оборот пивоварни составил 4,6 млн евро, а убыток достиг 3,7 млн евро.
Удар по работникам, волости и акционерам
Пивоваренная компания Pyynikin Brewing Company долгое время находилась в затруднительном положении, так как не могла выйти в прибыль, несмотря на популярную продукцию и международные контракты на продажу.
В начале прошлого года Pyynikin Brewing Company арендовала пивоварню в Хальяла. Несколькими месяцами ранее из этого здания в Данию переехала пивоварня Harboe, которая производила ликер под брендом Viru Õlu. Viru Õlu, которая производила довольно популярные в Эстонии сорта пива, такие как Bear Beer, Frederik, Puls и Palmse, также остановила производство из-за экономических трудностей. Тогда большинство сотрудников продолжило работать в финской компании.
В январе этого года Pyynikin остановила большую часть производства пива в Тампере и сосредоточила почти все производство в Хальяла. Высокие арендные платежи были названы одной из основных проблем компании, поскольку годовая арендная плата за помещения пивоварни в Эстонии составляла 360 000 евро. При подготовке плана реструктуризации уже предполагалось, что производственные мощности в Эстонии нужно будет каким-то образом приобрести компании, но этот план не осуществился.
Теперь 12 000 акционеров пивоварни, вероятно, лишатся своих инвестиций, а люди потеряют работу.
По словам Кента Кернера, специалиста по связям с общественностью волостной управы Хальяла, владельцы пивоварни напрямую не сообщали им о своих проблемах. «Конечно, мы знаем о трудностях компании, а поскольку ее сотрудники в основном жители волости, это, несомненно, большой удар для нас, – сказал Кент. – Также непонятно, что можно будет делать в здании, которое также принадлежит финнам, в случае объявления банкротства. Здание и его оборудование по-прежнему предназначены для варки пива».