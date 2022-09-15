Министр финансов Кейт Пентус-Розиманнус (Партия реформ) сообщила ERR, что правительство назначило ее членом Европейской счетной палаты, и что это было политическое соглашение между председателями политических партий, что является обычным для Эстонии.
Пентус-Розиманнус: предложение отправиться в Счетную палату поступило мне от Каи Каллас
«В эстонской политической системе кандидатуру в Счетную палату согласовывают и выбирают председатели политических партий. Так же, как и другие весомые позиции. Это политический выбор, и его делают лидеры политических партий», – сказал Пентус-Розиманнус.
«Предложение быть кандидатом от Эстонии в Счетную палату мне сделала председатель партии Кая Каллас», – сказала министр и добавила, что не располагает информацией о том, с кем председатель партии еще могла говорить об этом.
Postimees писал в прошлый четверг, что в течение нескольких недель премьер-министр Кая Каллас (Партия реформ) передавала вопрос представителя Эстонии в Счетной палате ЕС председателям коалиционных партий. В частности, по инициативе председателя «Отечества» Хелира-Вальдора Сеэдера решение было отложено. В четверг утром Партия реформ неожиданно представила в кандидаты министра финансов Кейт Пентус-Розиманнус.