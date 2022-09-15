Пентус-Розиманнус: предложение отправиться в Счетную палату поступило мне от Каи Каллас

«В эстонской политической системе кандидатуру в Счетную палату согласовывают и выбирают председатели политических партий. Так же, как и другие весомые позиции. Это политический выбор, и его делают лидеры политических партий», – сказал Пентус-Розиманнус.

«Предложение быть кандидатом от Эстонии в Счетную палату мне сделала председатель партии Кая Каллас», – сказала министр и добавила, что не располагает информацией о том, с кем председатель партии еще могла говорить об этом.