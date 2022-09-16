Студия Postimees ⟩ Военкор ERR Алексеев: украинцы начали привыкать к войне

– Да, а вот через три секунды приходит человек и говорит, что ему выбили зубы, а сына водили на расстрел, потому что думали, что они корректировщики. Я его спрашиваю: так вы были корректировщики? А он говорит – нет, мы ничего не делали, кто-то настучал.

Я думаю, что война выявляет в людях и хорошее, и плохое. Кто-то пытается свести счеты с кем-то руками, так сказать, оккупантов, которые, может, и не в курсе того, что вообще происходит.

Но, по рассказам людей, у меня не было ощущения, что россияне там надолго. Балаклею брали примерно месяц в начале войны, Изюм – месяца три готовили группировку, а ушли за три дня. Люди, конечно, там были в шоке: и те, кто ждал Украину, и те, кто уже начал как-то привыкать к России.

– Как эта часть Украины проведет зиму. Что тебе удалось узнать? Смогут ли эти люди перезимовать? Будет ли у них отопление, еда и так далее?

– Еда, я думаю, у них будет. Еду можно завезти. Ну, допустим, Святогорск, Лавра, Донецкая область. Этот город сейчас стал серой зоной (Серая зона – не подконтрольная или частично контролируемая территория для всех сторон конфликта – прим. ред.). Окружающие его деревни живут за счет той помощи, которую привозит глава святогорской общины.