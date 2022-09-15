Ставка платежа по страхованию от безработицы останется прежней

«Ставка страхового платежа не изменится, поскольку было принято решение совместно искать возможности для экономии и подготовить кредитный потенциал на случай, если он понадобится», – подтвердил председатель совета Эстонской кассы по безработице Пеэп Петерсон.

При ставке в 2,4%, поступление страховых взносов по безработице в 2023 году составит примерно 283,3 млн евро, в 2024 году около 298,9 млн евро и 313,8 млн и 327,96 млн евро в 2025 и 2026 годах соответственно.

Чтобы обеспечить функционирование услуг, существующих на рынке труда, и наличие средств, необходимых для выплаты связанных с этим пособий, в 2023 году планируется перевести в целевой капитал возмещений по страхованию от безработицы более 25,5% средств из целевых фондов, формируемых как застрахованными лицами, так и работодателями. В общей сложности сумма составит 72,2 млн евро, из которых 46,9 млн евро будет направлено из фонда застрахованных лиц, а 25,3 млн евро – из фонда работодателей.

Ставка средств, перечисляемых в целевой капитал в 2022 году, составляет 19,8%. В следующем году средства будут использованы для оказания услуг на рынке труда, таких, как обучение, и для выплаты пособий.