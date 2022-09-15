На шоссе Таллинн-Тарту произошла цепная авария с участием грузовиков

По предварительным данным, грузовик Mercedes двигался из Таллинна в направлении Тарту и, по неизвестной пока причине, своевременно не заметил остановившиеся перед ним транспортные средства. В результате грузовик сначала въехал в грузовик Volvo, а затем задел еще три автомобиля.