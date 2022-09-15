Чт, 15.09.2022
Погода
Гороскоп
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

На шоссе Таллинн-Тарту произошла цепная авария с участием грузовиков

rus.postimees.ee
На шоссе Таллинн-Тарту произошла цепная авария с участием грузовиков
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments

Сегодня днем на 162-м километре шоссе Таллинн-Тарту ​​произошло дорожно-транспортное происшествие, из-за чего были перекрыты обе полосы движения.

По предварительным данным, грузовик Mercedes двигался из Таллинна в направлении Тарту и, по неизвестной пока причине, своевременно не заметил остановившиеся перед ним транспортные средства. В результате грузовик сначала въехал в грузовик Volvo, а затем задел еще три автомобиля.

Прибывшие на место медики осмотрели участников дтп, пострадавших в аварии нет. Все водители были трезвы.

Движение в обоих направлениях было остановлено до 16:40.

Ключевые слова
Наверх