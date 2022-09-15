Сегодня днем на 162-м километре шоссе Таллинн-Тарту произошло дорожно-транспортное происшествие, из-за чего были перекрыты обе полосы движения.
На шоссе Таллинн-Тарту произошла цепная авария с участием грузовиков
На шоссе Таллинн-Тарту произошла цепная авария с участием грузовиков
По предварительным данным, грузовик Mercedes двигался из Таллинна в направлении Тарту и, по неизвестной пока причине, своевременно не заметил остановившиеся перед ним транспортные средства. В результате грузовик сначала въехал в грузовик Volvo, а затем задел еще три автомобиля.
Прибывшие на место медики осмотрели участников дтп, пострадавших в аварии нет. Все водители были трезвы.
Движение в обоих направлениях было остановлено до 16:40.
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