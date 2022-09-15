Об этом и не только – в тележурнале «Новости в 7». Каждый рабочий день в 19:00 ведущие программы Дмитрий Кукушкин и Майя Виленчик, и наши корреспонденты знакомят страну с важной и интересной информацией из разных уголков Эстонии и из-за рубежа.
«Новости в 7» за 15 сентября: как будем экономить, «покупать нельзя продавать» недвижимость и востребована ли литература?
Сегодня в выпуске:
– Как и на чем будем экономить? Правительство разработало нормы потребления энергии в общественном секторе, а также решило, что инвестиции в оборону важнее зарплат учителей и спасателей.
– Дайджест сообщений по Эстонии: экологи призывают таллиннцев экономить воду, установлен новый порядок снабжения природным газом и закон об универсальной услуге одобрен в парламенте.
– В Харьковской области продолжается контрнаступление вооруженных сил Украины, отступающие агрессоры наносят ракетные удары по гражданской инфраструктуре. Под угрозой затопления оказался город Кривой Рог.
– Покупать ли квартиру, продавать ли дачу - в тонкостях ситуации на рынке жилья в Эстонии разбирался наш корреспондент вместе со специалистами в сфере недвижимости.
– Международная панорама: полетят ли самолеты авиакомпании Lufthansa, о наказании для участников свадьбы, где играла песня «Червона калина», что подорожает в Швеции и новом клипе группы «Кино».
– Сдают ли литература и чтение позиции под давлением компьютеров и гаджетов? За ответами наша корреспондент отправилась в Кадриорг на традционный фестиваль «литературной улицы».
Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на «Канале 7» за 15 сентября.