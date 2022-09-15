«Новости в 7» за 15 сентября: как будем экономить, «покупать нельзя продавать» недвижимость и востребована ли литература?

Сегодня в выпуске:

– Как и на чем будем экономить? Правительство разработало нормы потребления энергии в общественном секторе, а также решило, что инвестиции в оборону важнее зарплат учителей и спасателей.

– Дайджест сообщений по Эстонии: экологи призывают таллиннцев экономить воду, установлен новый порядок снабжения природным газом и закон об универсальной услуге одобрен в парламенте.

– В Харьковской области продолжается контрнаступление вооруженных сил Украины, отступающие агрессоры наносят ракетные удары по гражданской инфраструктуре. Под угрозой затопления оказался город Кривой Рог.

– Покупать ли квартиру, продавать ли дачу - в тонкостях ситуации на рынке жилья в Эстонии разбирался наш корреспондент вместе со специалистами в сфере недвижимости.

– Международная панорама: полетят ли самолеты авиакомпании Lufthansa, о наказании для участников свадьбы, где играла песня «Червона калина», что подорожает в Швеции и новом клипе группы «Кино».

– Сдают ли литература и чтение позиции под давлением компьютеров и гаджетов? За ответами наша корреспондент отправилась в Кадриорг на традционный фестиваль «литературной улицы».