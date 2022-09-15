Председатель военного комитета НАТО находится с визитом в Эстонии

Адмирал Бауэр вчера прибыл в Эстонию, встретился с командующим Силами обороны, Мартином Херемом и получил обзор ситуации с безопасностью в регионе.

Сегодня адмирал Бауэр встретился с президентом Аларом Карисом и министром обороны Ханно Певкуром. Затем адмирал Бауэр посетил военный городок Сил обороны в Тапа, где ознакомился с деятельностью 1-й пехотной бригады и боевой группы союзников. Также командующий Военным комитетом НАТО встретился с командующим Кайтселийта Рихо Юхтеги.

Завтра адмирал Бауэр встретится с комитетом государственной обороны Рийгикогу, а также в эти выходные откроет конференцию Военного комитета НАТО в Таллинне.

На конференции Военного комитета НАТО командующие силами обороны обсудят стратегическое развитие альянса. Они касаются реализации решений, принятых на саммите НАТО в Мадриде, в деятельности альянса по сдерживанию и обороне.

Кроме того, обсудят текущие операции, миссии и деятельность НАТО, в том числе миссии НАТО в Ираке (NMI) и Косово (KFOR). Другие темы на повестке дня включают расширение возможностей и инноваций союзных войск для поддержки многодоменных операций и цифровой трансформации. Впервые к участию в конференции приглашены командующие силами обороны Финляндии и Швеции.