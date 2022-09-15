На этой неделе Адмирал Роб Бауэр, председатель Военного комитета НАТО, находится с визитом в Эстонии, и будет председательствовать на конференции Военного комитета НАТО, которая в пятницу начнется в Таллинне.
Председатель военного комитета НАТО находится с визитом в Эстонии
Адмирал Бауэр вчера прибыл в Эстонию, встретился с командующим Силами обороны, Мартином Херемом и получил обзор ситуации с безопасностью в регионе.
Сегодня адмирал Бауэр встретился с президентом Аларом Карисом и министром обороны Ханно Певкуром. Затем адмирал Бауэр посетил военный городок Сил обороны в Тапа, где ознакомился с деятельностью 1-й пехотной бригады и боевой группы союзников. Также командующий Военным комитетом НАТО встретился с командующим Кайтселийта Рихо Юхтеги.
Завтра адмирал Бауэр встретится с комитетом государственной обороны Рийгикогу, а также в эти выходные откроет конференцию Военного комитета НАТО в Таллинне.
На конференции Военного комитета НАТО командующие силами обороны обсудят стратегическое развитие альянса. Они касаются реализации решений, принятых на саммите НАТО в Мадриде, в деятельности альянса по сдерживанию и обороне.
Кроме того, обсудят текущие операции, миссии и деятельность НАТО, в том числе миссии НАТО в Ираке (NMI) и Косово (KFOR). Другие темы на повестке дня включают расширение возможностей и инноваций союзных войск для поддержки многодоменных операций и цифровой трансформации. Впервые к участию в конференции приглашены командующие силами обороны Финляндии и Швеции.
Военный комитет НАТО собирается дважды в год – одна из встреч проводится в штаб-квартире альянса в Брюсселе, а вторую проводит одна из стран союзников. На конференции обсуждаются операции и миссии НАТО, текущие дела, а также ищется консенсус для решения глобальных проблем вокруг безопасности.