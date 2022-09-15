Руководители энергетических компаний США говорят, что они не смогут вовремя увеличить поставки нефти и газа, чтобы покрыть нехватку энергии в Европе этой зимой.
Энергогиганты США – Европе: спасительных поставок зимой не ждите
Энергетическая промышленность США предупреждает, что не сможет спасти Европу этой зимой за счет увеличения поставок нефти и газа, потому что для этого не хватает мощностей. Также есть опасения, что снижение российского экспорта приведет к росту цены барреля нефти значительно выше 100 долларов, пишет Financial Times.
Хотя в последние недели рынки нефти успокоились, а цены упали, ситуация может быстро испортиться, если в декабре ЕС введет эмбарго на российскую нефть. Министр финансов США Джанет Йеллен предупредила на этой неделе, что эмбарго может привести к росту цен на нефть.
Энергетические компании США располагают большими запасами нефти и природного газа, но им не хватает инвестиций и мощностей для резкого увеличения производства. «Это не так, что мы можем выкачать намного больше. Наше производство такое, какое оно есть, – сказал глава одной из крупнейших инвестиционных групп в энергетической отрасли США Quantum Energy Partners Уил Ван Лох. – Нефти и газа больше не станет».
Экспорт нефти и сжиженного природного газа (СПГ) из США сильно вырос из-за повышения цен в Европе, но уже близок к пику, заявили энергетические компании, предупредив, что рост добычи нефти будет ниже прогнозов правительства примерно на миллион баррелей в день.
Генеральный директор Pioneer Natural Resources Скотт Шеффилд заявил, что они не добавляют буровые установки на свои нефтяные месторождения. «Я также не вижу, чтобы кто-то еще делал это», – сказал Шеффилд, возглавляющий одну из крупнейших нефтяных компаний США. Он добавил, что этой зимой цена на нефть может подняться выше 120 долларов за баррель, поскольку мировые запасы сокращаются.
Международное энергетическое агентство объявило в среду, что продажи нефти из России, крупнейшего в мире экспортера, могут упасть почти на 20 процентов, если эмбарго ЕС вступит в силу в полной мере. Если новые покупатели не будут найдены, с рынка будет исчезать один миллион баррелей нефтепродуктов и 1,4 миллиона баррелей сырой нефти в сутки. Нефть марки Brent выросла на один процент до 94 долларов за баррель после сообщения, но сегодня частично восстановились в стоимости.