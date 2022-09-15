Энергогиганты США – Европе: спасительных поставок зимой не ждите

Энергетическая промышленность США предупреждает, что не сможет спасти Европу этой зимой за счет увеличения поставок нефти и газа, потому что для этого не хватает мощностей. Также есть опасения, что снижение российского экспорта приведет к росту цены барреля нефти значительно выше 100 долларов, пишет Financial Times.

Хотя в последние недели рынки нефти успокоились, а цены упали, ситуация может быстро испортиться, если в декабре ЕС введет эмбарго на российскую нефть. Министр финансов США Джанет Йеллен предупредила на этой неделе, что эмбарго может привести к росту цен на нефть.

Энергетические компании США располагают большими запасами нефти и природного газа, но им не хватает инвестиций и мощностей для резкого увеличения производства. «Это не так, что мы можем выкачать намного больше. Наше производство такое, какое оно есть, – сказал глава одной из крупнейших инвестиционных групп в энергетической отрасли США Quantum Energy Partners Уил Ван Лох. – Нефти и газа больше не станет».

Экспорт нефти и сжиженного природного газа (СПГ) из США сильно вырос из-за повышения цен в Европе, но уже близок к пику, заявили энергетические компании, предупредив, что рост добычи нефти будет ниже прогнозов правительства примерно на миллион баррелей в день.

Генеральный директор Pioneer Natural Resources Скотт Шеффилд заявил, что они не добавляют буровые установки на свои нефтяные месторождения. «Я также не вижу, чтобы кто-то еще делал это», – сказал Шеффилд, возглавляющий одну из крупнейших нефтяных компаний США. Он добавил, что этой зимой цена на нефть может подняться выше 120 долларов за баррель, поскольку мировые запасы сокращаются.