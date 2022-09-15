Таллинн отметит Дни национальных культур, сообщила BNS пресс-служба Таллиннской городской канцелярии.
Таллинн отметит Дни национальных культур
В Таллинне с 16 по 25 сентября в восьмой раз пройдут Дни национальных культур, в рамках которых можно будет познакомиться с культурами разных народов. Пройдут бесплатные концерты, кинопоказы, пикники, языковые кафе, мероприятия для детей и многое другое.
«Таллинн всегда был местом пересечения различных культур, – сказал вице-мэр Таллинна Вадим Белобровцев. – Культурное многообразие обогащает, поэтому радует, что почти 47 процентов населения столицы – представители разных национальных меньшинств».
«Несмотря на то, что сейчас непростые времена в мировой политике, а кризис в сфере здравоохранения еще не до конца преодолен, очень важно, что Таллинн продолжает традицию проведения Дней национальных культур, которые позволяют всем горожанам и гостям столицы познакомиться с обычаями, традициями и кухней разных народов. Сохранение таких мероприятий важно именно в трудные времена. Понимание и изучение обычаев друг друга расширяет кругозор, открывает новые перспективы для понимания и осмысления своей культуры, развивает чувство единства в обществе, что в свою очередь помогает пережить самые непростые времена», – добавил Белобровцев.
Дни национальных культур предлагают возможность для всех желающих познакомиться с окружающими нас культурами через национальные блюда, танцы, языки, музыку, искусство и многое другое. Мероприятия пройдут в культурных центрах Таллинна, библиотеках, общественных огородах и на других площадках, участие в большинстве случаев бесплатно.
В программе языковые кафе и походы, в рамках которых можно изучать и практиковать новые языки, также пройдут культурологические походы для людей старшего поколения. Все желающие смогут поучаствовать в мастер-классах по приготовлению блюд национальной кухни разных народов, например, можно будет научиться готовить блинчики с овощами по-корейски, украинский борщ, котлету по-Киевски или маковую пасту. Участники смогут также выучить движения национальных танцев и насладиться музыкой мирового уровня. Кроме того, пройдут тематические выставки, экспозиции, а также этно-ярмарка