Таллинн отметит Дни национальных культур

В Таллинне с 16 по 25 сентября в восьмой раз пройдут Дни национальных культур, в рамках которых можно будет познакомиться с культурами разных народов. Пройдут бесплатные концерты, кинопоказы, пикники, языковые кафе, мероприятия для детей и многое другое.

«Таллинн всегда был местом пересечения различных культур, – сказал вице-мэр Таллинна Вадим Белобровцев. – Культурное многообразие обогащает, поэтому радует, что почти 47 процентов населения столицы – представители разных национальных меньшинств».

«Несмотря на то, что сейчас непростые времена в мировой политике, а кризис в сфере здравоохранения еще не до конца преодолен, очень важно, что Таллинн продолжает традицию проведения Дней национальных культур, которые позволяют всем горожанам и гостям столицы познакомиться с обычаями, традициями и кухней разных народов. Сохранение таких мероприятий важно именно в трудные времена. Понимание и изучение обычаев друг друга расширяет кругозор, открывает новые перспективы для понимания и осмысления своей культуры, развивает чувство единства в обществе, что в свою очередь помогает пережить самые непростые времена», – добавил Белобровцев.

Дни национальных культур предлагают возможность для всех желающих познакомиться с окружающими нас культурами через национальные блюда, танцы, языки, музыку, искусство и многое другое. Мероприятия пройдут в культурных центрах Таллинна, библиотеках, общественных огородах и на других площадках, участие в большинстве случаев бесплатно.