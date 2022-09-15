Глава Еврокомиссии в Киеве: поддержка Украины стоит дорого, но мы не отступимся

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, приехав в четверг в Киев, заверила президента Владимира Зеленского и всех украинцев, что Евросоюз будет поддерживать Украину в ее противостоянии российской агрессии столько, сколько понадобится.

«Нам никогда не возместить те жертвы, которые приносят украинцы, когда теряют свой дом или плачут по погибшим близким, мы никогда не сможем расплатиться за то, что вы делаете, защищая демократию и верховенство права в мире. Но мы можем сказать, что ваши европейские друзья будут с вами столько, сколько понадобится, и что мы – друзья навсегда», – сказала Урсула фон дер Ляйен на совместном брифинге с президентом Зеленским.

Фон дер Ляйен и Зеленский рассказали журналистам, что обсудили, в частности, финансовую и прочую помощь Евросоюза Украине.

Параллельно с визитом фон дер Ляйен, в четверг и накануне, поступило несколько новостей, связанных с этой помощью.

Европейский парламент в четверг одобрил предложение Еврокомиссии о выплате второго транша макрофинансовой помощи в размере 5 миллиардов евро. Общий объем этого вида помощи от ЕС составит 9 миллиардов евро.

Неделей ранее это решение поддержали министры финансов стран ЕС, а окончательно его утвердит Совет Евросоюза.