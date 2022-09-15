В 2021 году AS Eesti Gaas заработала консолидированную чистую прибыль в размере 25,9 миллиона евро при выручке от продаж в размере 381 миллион евро, что на 46,3 процента больше, чем годом ранее, когда выручка компании составила 182,4 миллиона евро.
Компния Eesti Gaas извлекла огромную прибыль из энергетического кризиса
Согласно годовому отчету компании, в прошлом году Eesti Gaas продала 11,8 тераватт-часов электроэнергии, из которых более 70 процентов пришлось на продажи на внешних рынках. Помимо Эстонии Eesti Gaas работает под брендом Elenger в Латвии, Литве и Финляндии.
Консолидированная прибыль от продажи природного газа увеличилась на 134 процента за год и составила 301 миллион евро в 2021 году. Продажи природного газа выросли на всех целевых рынках. Наибольший рост произошел в Литве, где 2021 год стал первым годом работы, когда природный газ активно поставлялся потребителям. Кроме того, по данным компании, увеличению выручки способствовало значительное повышение цены на природный газ во втором полугодии и активная торговля на оптовом рынке природного газа.
Электроэнергия продается на рынках Эстонии и Латвии. Eesti Gaas покупает большую часть электроэнергии, которую она продает клиентам, на бирже электроэнергии Nord Pool, часть электроэнергии производится солнечными электростанциями группы, расположенными в Эстонии.
Консолидированный доход Eesti Gaas от продажи электроэнергии составил 15,9 миллиона евро, что на 170 процентов больше, чем в 2020 году. За год выросло количество как домашних, так и корпоративных клиентов. Кроме того, по данным компании, увеличению выручки способствовало значительное повышению цен на электроэнергию во втором полугодии.
Eesti Gaas владеет и управляет крупнейшей сетью заправочных станций сжатого газа в Эстонии. Сжатый газ производится как из природного газа, так и из биометана. Консолидированная выручка от продаж сжатого газа в 2021 году составила 4,2 миллиона евро, что на 9 процентов больше, чем в 2020 году.
Дочернее предприятие компании AS Gaasivõrk оказывает услуги по распределению природного газа примерно 44 000 точкам потребления. Консолидированная выручка от продаж сетевой услуги в 2021 году составила 30,6 миллионов евро, что на 31 процент выше, чем в 2020 году.
По данным компании, более низкая, чем обычно, средняя температура воздуха в отопительный период положительно сказалась на потреблении природного газа. С 1 марта 2021 года утвержденная Департаментом конкуренции цена сетевой услуги для клиентов AS Gaasivõrk составит 0,06973 евро за кубический метр.
Консолидированная выручка Eesti Gaas от производства электрической и тепловой энергии составила один миллион евро. Четыре солнечные электростанции общей мощностью четыре мегаватта расположены в Пярну, а также станция совместного производства тепловой и электрической энергии в Таллинне. Под брендом Oma Päike в прошлом году было запущено новое энергетическое решение для квартирных товариществ и предприятий, в рамках которого для клиентов были построены солнечные электростанции мощностью до 50 киловатт.
С ноября 2021 года дочерняя компания группы OÜ Elenger Marine оперирует первым в регионе портов Балтийского моря бункеровочным судном Optimus, перевозящим сжиженный природный газ (СПГ). Консолидированная выручка от продаж СПГ в 2021 году составила 11,1 миллиона евро, что на 108 процентов больше, чем в 2020 году.
Дочернее предприятие AS EG Ehitus продолжило строительство и техническое обслуживание трубопроводов природного газа и центрального теплоснабжения, а также объектов, электрических решений и биогазовых установок в качестве основного вида деятельности. В 2021 году, помимо продолжающегося кризиса в области здравоохранения, на деятельность компании повлияли стремительный рост цен на энергию и материалы, удлинение цепочек поставок и доступность сырья.
Выручка от продаж AS EG Ehitus в 2021 году составила 19,4 миллиона евро, что на 1,5 процента меньше, чем годом ранее. Консолидированная выручка от продаж строительных услуг составила 11,8 миллиона евро, что на 11,3 процента выше, чем в 2020 году. Крупнейшим проектом стало строительство завода по производству «зеленого» газа в Ойсу в волости Тюри.
В прошлом году в концерне работало в среднем 239 человек, что на шесть больше, чем годом ранее. Затраты на рабочую силу увеличились на 11,7 процента до 13,6 миллиона евро в прошлом году по сравнению с предыдущим годом.
В феврале 2022 года началась агрессия России в Украине, в результате которой, по мнению руководства концерна, существенно ухудшилась операционная среда.
В прошлом финансовом году концерн получил примерно 82 процента выручки от продажи природного газа, большая часть которого поступила из России. Если западные страны ограничат импорт природного газа российского происхождения, это может вызвать проблемы в снабжении потребителей. Тем не менее правление считает, что у концерна достаточно ликвидности для поддержания своей деятельности, и непрерывность деятельности обеспечена.
Eesti Gaas на 100 процентов принадлежит эстонскому частному капиталу, единственным владельцем компании является AS Infortar.