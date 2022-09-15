Компния Eesti Gaas извлекла огромную прибыль из энергетического кризиса

Согласно годовому отчету компании, в прошлом году Eesti Gaas продала 11,8 тераватт-часов электроэнергии, из которых более 70 процентов пришлось на продажи на внешних рынках. Помимо Эстонии Eesti Gaas работает под брендом Elenger в Латвии, Литве и Финляндии.

Консолидированная прибыль от продажи природного газа увеличилась на 134 процента за год и составила 301 миллион евро в 2021 году. Продажи природного газа выросли на всех целевых рынках. Наибольший рост произошел в Литве, где 2021 год стал первым годом работы, когда природный газ активно поставлялся потребителям. Кроме того, по данным компании, увеличению выручки способствовало значительное повышение цены на природный газ во втором полугодии и активная торговля на оптовом рынке природного газа.

Электроэнергия продается на рынках Эстонии и Латвии. Eesti Gaas покупает большую часть электроэнергии, которую она продает клиентам, на бирже электроэнергии Nord Pool, часть электроэнергии производится солнечными электростанциями группы, расположенными в Эстонии.

Консолидированный доход Eesti Gaas от продажи электроэнергии составил 15,9 миллиона евро, что на 170 процентов больше, чем в 2020 году. За год выросло количество как домашних, так и корпоративных клиентов. Кроме того, по данным компании, увеличению выручки способствовало значительное повышению цен на электроэнергию во втором полугодии.