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В Нарве состоялся последний в этом году этап по спортивному ориентированию

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В Нарве состоялся последний в этом году этап по спортивному ориентированию
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Нарвский этап по спортивному ориентированию.
Нарвский этап по спортивному ориентированию. Фото: Д. Кошаринский и А. Киричук

На этой неделе состоялся последний в этом году нарвский этап по спортивному ориентированию. Забег проходил в районе Кренгольма. В соревновании приняло участие около 50 человек. На наш последний этап, по традиции, приехали ориентировщики с Йыхви. Также приняли участие молодые ребята с Кайтселита.

Трасса была скоростной, как и положено на спринте. На выбор было три маршрута, которые подготовили Алексей и Любовь Киричук. Большинство участников выбрали длинный путь, чтобы получить удовольствие от пробежки.

Погода, не мотря на пугающий прогноз, не стала портить настроение участникам забега.

Победители забега:

Трасса 1 - Эрик Рааль

Трасса 2 - Даниил Лупанов

Трасса 3 - Лев Мигдальский

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