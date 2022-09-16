На этой неделе состоялся последний в этом году нарвский этап по спортивному ориентированию. Забег проходил в районе Кренгольма. В соревновании приняло участие около 50 человек. На наш последний этап, по традиции, приехали ориентировщики с Йыхви. Также приняли участие молодые ребята с Кайтселита.
В Нарве состоялся последний в этом году этап по спортивному ориентированию
В Нарве состоялся последний в этом году этап по спортивному ориентированию
Трасса была скоростной, как и положено на спринте. На выбор было три маршрута, которые подготовили Алексей и Любовь Киричук. Большинство участников выбрали длинный путь, чтобы получить удовольствие от пробежки.
Погода, не мотря на пугающий прогноз, не стала портить настроение участникам забега.
Победители забега:
Трасса 1 - Эрик Рааль
Трасса 2 - Даниил Лупанов
Трасса 3 - Лев Мигдальский
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