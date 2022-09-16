В Нарве состоялся последний в этом году этап по спортивному ориентированию

На этой неделе состоялся последний в этом году нарвский этап по спортивному ориентированию. Забег проходил в районе Кренгольма. В соревновании приняло участие около 50 человек. На наш последний этап, по традиции, приехали ориентировщики с Йыхви. Также приняли участие молодые ребята с Кайтселита.