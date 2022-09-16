Европейская федерация легкой атлетики сообщила, что в этом году лучшие спортсмены Европы будут награждены на церемонии, которая состоится в Таллинне 22 октября. Среди юниоров в женском зачете и наша спортсменка Кармен Бруус.
В Таллинне состоится грандиозная церемония награждения легкоатлетов. Среди номинантов и Кармен Бруус
Помогите Кармен победить!
В Таллинне состоится грандиозная церемония награждения легкоатлетов. Среди номинантов и Кармен Бруус
В Таллинне будет вручено четыре награды: лучшему спортсмену среди мужчин, среди женщин и по одному от юниоров. За церемонией можно будет наблюдать по каналу Youtube Европейской федерации легкой атлетики.
Единственной спортсменкой, представляющей Эстонию, стала прыгунья в высоту Кармен Бруус. В этом году легкоатлетка, выступившая в группе U20, стала чемпионкой мира, а на взрослом чемпионате мира завоевала седьмое место.
Каждый житель страны может помочь Кармен победить. Для этого нужно зайти на страницу организаторов в «Фейсбуке» - там открыто голосование – и лайкнуть фотографию Кармен Бруус. Участники голосования формируют 25% жюри. Голосование продлится до 30 сентября, тогда же назовут имена победителей.
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