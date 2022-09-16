В Таллинне состоится грандиозная церемония награждения легкоатлетов. Среди номинантов и Кармен Бруус

В Таллинне будет вручено четыре награды: лучшему спортсмену среди мужчин, среди женщин и по одному от юниоров. За церемонией можно будет наблюдать по каналу Youtube Европейской федерации легкой атлетики.

Единственной спортсменкой, представляющей Эстонию, стала прыгунья в высоту Кармен Бруус. В этом году легкоатлетка, выступившая в группе U20, стала чемпионкой мира, а на взрослом чемпионате мира завоевала седьмое место.