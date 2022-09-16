В США заявили, что МОК обсуждает допуск россиян к соревнованиям

«Мы знаем, что МОК начинает думать о том, есть ли путь назад для российских спортсменов. Они начинают обращаться ко всем заинтересованным сторонам, чтобы получить информацию по этой теме», — сказала Лайонс.

По ее мнению, отдельные спортсмены «не должны быть жертвами какой бы то ни было государственной политики или другой напряженности, которая существует в мире». «Я думаю, неизбежно возникнет желание, чтобы спортсмены, проживающие в России, вернулись и приняли участие в соревнованиях, но сроки и то, как это будет выглядеть, еще предстоит определить», — заявила Лайонс.

Накануне, 14 сентября, прошло онлайн-заседание МОК, в ходе которого обсуждался вопрос отстранения спортсменов из России от международных соревнований. Глава Олимпийского комитете России (ОКР) Станислав Поздняков рассказал, что от лица российских атлетов выступила председатель комиссии спортсменов ОКР Софья Великая.

«Двукратная олимпийская чемпионка аргументированно и последовательно озвучила позицию сообщества российских атлетов, особо подчеркнув тот факт, что недопуск спортсменов к соревнованиям негативно сказывается не только на тех, кто оказался под санкциями, но и на всем мировом спорте и на целостности олимпийского движения», — сообщил Поздняков.

Позднее Великая рассказала, что президент МОК Томас Бах во время онлайн-заседания заявил, что Международный олимпийский комитет будет решать проблему с отстранением россиян.